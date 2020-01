Andrea Voetter sul podio: miglior risultato in carriera, è terza ad Altenberg

Italia strepitosa ad Altenberg per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Dopo i grandi risultati del sabato, con la top-5 di Rieder/Kainzwaldner nel doppio e la seconda piazza di Dominik Fischnaller tra gli uomini, anche al femminile arriva un eccezionale podio: Andrea Voetter centra il miglior risultato della carriera chiudendo terza. Una performance attesa quella della 24enne nativa di Bressanone: in nettissima crescita dalla passata stagione, ha trovato più volte la top-10, avvicinandosi sempre più alle migliori e oggi, su un catino favorevole alle sue caratteristiche, ha centrato il colpaccio.

Come da pronostico la sfida per la vittoria è stata tra le due atlete che si stanno giocando anche la sfera di cristallo. Julia Taubitz non ha lasciato nulla alla rivale Tatyana Ivanova, andando a dominare sul catino di casa: la 23enne teutonica ha centrato il quinto successo della carriera timbrando il miglior tempo in entrambe le run. La rivale russa si è accontentata della piazza d’onore a 172 millesimi di ritardo. Come detto, terza un’eccezionale Voetter: l’azzurra, quinta dopo la prima run, ha trovato un gran tempo nella discesa decisiva, rimontando due posizioni.

A completare la top-5 troviamo l’altra russa Ekaterina Katnikova e la lettone Kendija Aparjode. Discreta la gara delle giovani azzurre in gara. 14ma Verena Hofer, 15ma Marion Oberhofer, 28ma Nina Zoeggeler. In classifica di Coppa arriva il controsorpasso di Taubitz a Ivanova: a dividere le due ci sono solo tre lunghezze. Risale Voetter: un rimpianto per l’azzurra è lo zero arrivato nella sprint di Lake Placid.

