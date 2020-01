Dominik Fischnaller brilla ancora: l'azzurro è secondo ad Altenberg, vince Gleirscher

Un Dominik Fischnaller in formato stellare si esalta anche nel 2020 e prosegue la sua eccezionale striscia nella Coppa del Mondo di slittino. Su un catino tutt’altro che favorevole alle sue caratteristiche, come quello di Altenberg (Germania), l’azzurro trova la sua quarta top-3 a livello individuale in questa stagione (su sei gare comprese le sprint), assestandosi in piazza d’onore alle spalle del campione olimpico David Gleirscher, davvero dominante oggi in terra teutonica.

Quello odierno è il primo successo nel massimo circuito internazionale per Gleirscher, che però nel palmares può vantare l’oro a Cinque Cerchi di PyeongChang. Miglior tempo nella prima run, con netto margine sui rivali, e gestione nella seconda discesa: 1’48”150 il crono conclusivo. Battuto, come detto, un Fischnaller eccellente. L’azzurro ha trovato una prima manche magistrale, ha faticato di più nella seconda, con la pista che si è velocizzata, ma ha chiuso a 223 millesimi dalla vetta, cogliendo il 26mo podio a livello individuale della carriera. A completare la top-3 troviamo il campione di tutto Felix Loch, ancora alla ricerca dell’assetto migliore per tornare a vincere (per lui eccellente rimonta dalla settima piazza alla terza). Subito dietro il lettone Kristers Aparjords ed il russo Semen Pavlichenko.

Distanti gli altri italiani: 17mo Kevin Fischnaller, 30mo Leon Felderer, 31mo Lukas Gufler.

Da segnalare sconvolgimenti in chiave classifica, con Fischnaller che torna in piena lotta per il successo finale. Roman Repilov, leader della classifica, sbaglia nettamente nella prima run, nella seconda però stampa il miglior crono e rimonta fino alla decima piazza. L’opposto per il primo degli inseguitori, Jonas Mueller, che è terzo dopo la prima discesa, salvo poi fare disastri e concludere in coda.

