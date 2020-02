Dominik Fischnaller 4° a Winterberg, è a -1 da Repilov in classifica di Coppa del Mondo

Occasione sfruttata solo in parte da Dominik Fischnaller nella tappa di Coppa del Mondo di slittino a Winterberg (Germania). Una gara che è stata disertata da tantissimi atleti dopo le polemiche che hanno caratterizzato la settimana. Le basse temperature che hanno fatto capolino dopo le piogge dei giorni scorsi hanno reso il ghiaccio troppo veloce, per alcuni pericoloso. Nonostante l’abbassamento della partenza, le Nazionali di Austria e Stati Uniti hanno deciso di non prendere parte alla competizione, mentre Germania e Russia hanno lasciato libertà di scelta ai propri rappresentanti. Tra gli altri, hanno deciso di non disputare la competizione il teutonico Felix Loch e, soprattutto, il russo Roman Repilov, leader della classifica generale.

Senza il grande rivale, Fischnaller avrebbe potuto balzare in vetta alla graduatoria complessiva. Ciò non è avvenuto a causa di una prestazione viziata da troppi errori, sia nella prima sia nella seconda frazione. Il portacolori del Bel Paese ha comunque raccolto un quarto posto prezioso, che lo porta ad una sola lunghezza da Repilov quando resta da disputare la sola tappa di Koenigssee: in pratica si aggiudicherà la sfera di cristallo chi tra i due finirà davanti nell’ultimo atto (Pavlichenko permettendo).

Trionfo per il veterano tedesco Johannes Ludwig, che a 34 anni sta forse vivendo il periodo migliore della carriera: per il nativo di Suhl si tratta della terza affermazione stagionale nel singolo dopo quelle di Sigulda ed Oberhof. Il teutonico, autore del miglior crono nel corso della prima discesa, non è stato esente da sbavature nella seconda frazione, tuttavia il vantaggio accumulato in precedenza gli ha consentito di precedere di 179 millesimi il lettone Kristers Aparjods, capace di recuperare ben sei posizioni. Il podio è stato completato da un altro padrone di casa, Sebastain Bley, distante 0.222 dal connazionale. Fischnaller, nonostante due discese tutt’altro che eccelse, ha limitato il distacco a 0.365, precedendo di un soffio il tedesco René Chris Eissler (+0.379). Un pizzico di delusione per Kevin Fischnaller: l’altoatesino, secondo a metà gara grazie a dei materiali velocissimi, non si è ripetuto nella seconda, arretrando in sesta piazza a 0.434. A Winterberg era presente anche il giovane Lukas Gufler, 15° a 1″601.

Video - Kevin Fischnaller secondo nella prima manche a Winterberg 01:19

Ad una gara dal termine della stagione restano tre atleti a giocarsi la Coppa del Mondo di slittino. Repilov, malgrado l’assenza odierna, resta in testa con 695 punti, uno in più di Dominik Fischnaller. Terzo è un altro russo, Semen Pavlichenko (oggi 12° dopo essersi ribaltato nelle battute conclusive della seconda manche), distante 54 lunghezze dalla vetta. Sarà un finale thriller.

