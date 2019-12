Dominik Fischnaller colleziona podi ed è terzo anche a Whistler Mountain

Prosegue l’ottimo avvio di annata di Dominik Fischnaller che sale sul podio anche nella tappa di Whistler Mountain, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2019-2020. Il nostro alfiere, infatti, centra il terzo posto nella prova disputata nel cuore della notte italiana e, contemporaneamente, si conferma nella medesima posizione anche in classifica generale, laddove comanda il russo Roman Repilov, vincitore della prova nella località della Foglia d’Acero.

Il russo, dopo il successo nella gara sprint di Lake Placid, apre nel migliore dei modi il suo weekend canadese aggiudicandosi la prova di singolo con il tempo complessivo di 1:39.713 (49.874 nella prima manche e 49.839 nella seconda). Alle sue spalle, a 147 millesimi, il tedesco Felix Loch, che si riscatta dopo un primo scorcio di campionato tutt’altro che scintillante, fissando il tempo di 1:39.860 (49.903 e 49.957). Conclude con il terzo gradino del podio, quindi, Dominik Fischnaller che, dopo un interlocutorio settimo crono nella prima discesa (49.959) migliora nella seconda (49.925) e risale fino al terzo posto con il tempo di 1:39.884.

Dopo aver fissato la migliore prestazione nella prima metà di gara (49.848) il tedesco Johannes Ludwig crolla nella seconda e si ferma in quarta posizione a 207 millesimi, davanti ai due austriaci David Gleirscher, quinto a 290 millesimi, e Reinhard Egger, a 367. Al settimo posto si classifica il lettone Kristers Aparjods a 415, quindi ottavo lo statunitense Tucker West a 443, mentre completano la top ten il lettone Inars Kivienieks a 506 e l’austriaco Jonas Mueller, rivelazione stagionale, decimo a 509. Non va oltre la 16esima posizione, invece, il nostro Kevis Fischnaller in 1:40.369 a 656 millesimi, dopo un pessimo 21esimo crono nella prima discesa in 50.253. Conclude 28esimo, invece, Lukas Gufler a 1.366.

Dopo un avvio di stagione strepitoso, dunque, Jonas Mueller cede la prima posizione in classifica generale a Roman Repilov che si porta a 345 punti contro i 306 dell’austriaco. Al terzo posto uno strepitoso Dominik Fischnaller a 265.

