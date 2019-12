Dominik Fischnaller conquista un altro podio pesantissimo a Lake Placid: è terzo

Se la tappa inaugurale di Igls poteva aver lasciato qualche dubbio, il secondo appuntamento con la Coppa del Mondo di slittino maschile 2019-2020 ha dato conferme importanti. In primo luogo con la doppietta dell’austriaco Jonas Mueller, quindi con lo splendido terzo posto di Dominik Fischnaller, che conferma l’ottimo inizio di stagione, suo e del nostro movimento.

Sulla pista di Lake Placid, negli Stati Uniti, Jonas Mueller ha fatto sua la prova odierna con due discese non trascendentali, ma senza grossi errori. 50.624 nella prima manche, 50.813 nella seconda per un tempo complessivo di 1:41.437. L’austriaco ha avuto la meglio del padrone di casa Tucker West che, dopo aver fatto segnare il miglior crono nella prima discesa in 50.607, non ha saputo confermarsi nella seconda (50.851) chiudendo ad appena 21 millesimi dalla vittoria. Completa il podio uno strepitoso Dominik Fischnaller che, dopo il sesto tempo nella prima metà di gara in 50.769, piazza il record nella seconda manche (50.720) e si ferma a soli 52 millesimi dal successo.

Quarto posto per il russo Roman Repilov a 84 millesimi dalla vetta, quinto per il lettone Kristers Aparjods a 250, a pari merito con il russo Semen Pavlichenko, mentre è settimo lo statunitense Chris Mazdzer a 317. Chiude con un positivo ottavo posto Kevin Fischnaller a 349 millesimi dalla vittoria, quindi completano la top ten il primo dei tedeschi, Max Langenhan a 394, e l’austriaco Wolfgang Kindl a 396 che precede il connazionale Reinhard Egger a 413. Solamente 12esimo il tedesco Felix Loch a 427 millesimi, quindi 14esimo Johannes Ludwig a 544, mentre chiude in 23esima posizione il nostro Lukas Gufler a 1.494.

Con questi risultati Jonas Mueller prosegue il suo percorso netto in questa Coppa del Mondo con 200 punti, secondo Roman Repilov con 145, mentre è sempre più terzo Dominik Fischnaller con 140.

Più tardi toccherà alla prova sprint, per un altro capitolo importante di questo weekend.

