Dominik Fischnaller, è bronzo ai Mondiali nella sprint di Sochi: vince Repilov

Arriva la seconda medaglia per un’Italia spettacolare ai Mondiali di slittino artificiale in quel di Sochi. Sul catino olimpico del 2014 in terra russa Dominik Fischnaller centra il bronzo nella sprint maschile. Risultato eccellente per il 26enne nativo di Bressanone, che ripete la performance arrivata nel 2017 ad Igls, quando chiude terzo nello stesso format.

A imporsi è l’uomo più atteso, il padrone di casa e grande rivale di Fischnaller in chiave Coppa, Roman Repilov: il russo è eccellente sul ghiaccio amico e trova il tempo di 34.901 che vale l’oro. Vicinissimo David Gleirscher: il campione olimpico in carica deve accontentarsi dell’argento, distacco di soli sei millesimi per l’austriaco. Come detto, terzo Fischnaller, alla terza medaglia iridata della carriera: 58 centesimi di ritardo.

Subito dietro l’altro russo, Aleksandr Gorbatcevich, ed il giovane austriaco Jonas Mueller, che completano la top-5.

Un altro azzurro in gara, il cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, che chiude dodicesimo.

