L'Austria beffa l'Italia e si aggiudica il team relay di Lillehammer, terza la Lettonia

Dopo la grande vittoria di Dominik Fischnaller nella prova di singolo maschile, l’Italia sfiora il bis anche nel team relay che ha concluso la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2019-2020 e, per l’occasione, anche per il cinquantunesimo Campionato Europeo. L’Austria, infatti, sorprende tutti e vola a vincere con pieno merito sul budello scandinavo, mentre gli azzurri si consolano almeno in parte con la leadership della classifica di specialità.

Il successo, come detto, è andato all’Austria con Madeleine Egle, David Gleirscher e la coppia Steu/Koller in 2:36.912 con appena 108 millesimi sull’Italia che presentava Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e la coppia composta da Ivan Nagler e Fabian Malleier, mentre completa il podio la Lettonia che schierava Ulla Zirne, Kristers Aparjods e il doppio composto da Sics/Sics con un distacco di 631 millesimi.

Delude la Germania, solamente quarta a 657 millesimi, con Julia Taubitz, Johannes Ludwig e il duo Wendl/Arlt, mentre fa addirittura peggio la Russia con Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e il duo Denisev/Antonov che non va oltre la quinta posizione con 1.311 di distacco. Sesta piazza per la Slovacchia a 2.708 con Katarina Simonakova, Jozef Ninis e Vavercak/Zmij, settima per a Polonia a 3.010. ottava per l’Ucraina a 4.196, nona per la Corea del Sud a 5.168, decima per la Repubblica Ceca a 5.629.

La classifica di Coppa del Mondo

1 ITALIA 255 PUNTI

2 AUSTRIA 245

3 GERMANIA 215

4 RUSSIA 201

5 LETTONIA 180

