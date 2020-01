L'Italia non si ferma più: terzo posto nella team-relay di Altenberg dietro Russia e Germania

L’Italia non si ferma più in quel di Altenberg: un inizio di 2020 davvero spettacolare per la Nazionale azzurra di slittino nella Coppa del Mondo. La tappa di Altenberg è stata trionfale per il Bel Paese: due podi a livello individuale sul catino teutonico, si chiude il cerchio con il terzo posto nel team relay. Andrea Voetter, Dominik Fischnaller ed il doppio Rieder/Kainzwaldner, in una specialità che in questa stagione aveva portato in casa azzurra già il clamoroso successo di Igls.

Tanto equilibrio tra le prime tre della classifica odierna. A vincere è la Russia con Ivanova, Pavlichenko e Denisev/Antonov che timbra il tempo di 2’22”517. Deve arrendersi per soli 13 millesimi la Germania padrona di casa: teutonici che schieravano Taubitz, Loch ed Eggert/Benecken. Non troppo distanti anche gli azzurri: 103 millesimi di ritardo. Nella top-5 Austria e Lettonia, ad oltre 3 decimi di ritardo.

Italia che resta in vetta alla classifica di Coppa: si può sognare in grande, anche se restano ancora da disputarsi altri quattro appuntamenti.

