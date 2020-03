L’Italia vince la Coppa del Mondo nel team relay col brivido: ex aequo con la Russia, Germania terza

Ha davvero del clamoroso ciò che è accaduto nell’ultima gara della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. In quel di Koenigssee (Germania) è andato in scena il team relay, con l’Italia che partiva nettamente avvantaggiata in classifica generale su tutte le inseguitrici e poteva puntare seriamente alla sfera di cristallo: bastava un piazzamento agli azzurri per esultare. È arrivato però il clamoroso ribaltamento di Nagler/Malleier, con la banda di Armin Zoeggeler ultima in gara, ma clamorosamente prima a pari merito in graduatoria con la Russia.

Video - Dominik Fischnaller, che esordio nei Mondiali! Splendido bronzo nella sprint maschile 01:17

Prova conclusiva che è andata ai padroni di casa della Germania: dominio davanti al pubblico amico per Berreiter, Loch ed Eggert/Bennecken che hanno battuto gli USA (Britcher, West e Mazdzer/Terdiman) di 810 millesimi e la Russia di 1”008. Proprio i russi erano i primi inseguitori dell’Italia in Coppa ed hanno rimontato fino alla vetta a pari merito. L’Italia, che poteva gestire un gran margine, è addirittura decima ed ultima, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller ed il doppio Nagler/Malleier (loro l’errore gravissimo), che può comunque esultare.

