Italia seconda nel team relay di Winterberg: gli azzurri volano in testa alla Coppa del Mondo

È andata a concludersi la tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, un week-end pieno di polemiche per lo stato della pista e per le tantissime defezioni, con il team relay, la staffetta a squadre. A trionfare è stata la Russia, ma una grande Italia ha trovato il secondo posto, quarto podio in stagione, portandosi nettamente in testa alla classifica di specialità.

Dominio assoluto per i russi, che non avevano a disposizione il campione del mondo di singolo maschile Roman Repilov. Al via Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Denisev/Antonov, che hanno chiuso con il tempo di 2’36”848. Azzurri con Sandra Robatscher, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwaldner staccati di 494 millesimi. Lettonia terza con Cauce, Aparjods e Gudramovics/Kalnins.

Germania e Austria, che erano le grandi rivali degli azzurri in chiave Coppa, hanno rinunciato alla competizione. Azzurri che volano in testa alla graduatoria con 395 punti davanti proprio alla Russia con 361. Scontro finale settimana prossima a Koenigssee.

