Mark Williams in ospedale con dolori al petto accusati dopo il match con David Gilbert

Dopo aver battuto nel pomeriggio David Gilbert per 5-3, lo scozzzese Mark Williams, campione del mondo in carica di snooker, è stato costretto a un intervento in ospedale.

Il 44enne gallese ha accusato dei dolori al petto e ha poi twittato: “Meglio farsi controllare. Per fortuna non ci c’erano altri frame da giocare”.

Non dovrebbe essere nulla di grave però, con Williams pronto a tornare in sala domani per proseguire il suo mondiale di snooker.