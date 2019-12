Aaron March e Maurizio Bormolini sul podio nel PSL di Bannoye, quattro azzurri negli otto

È subito grande Italia nella tappa di apertura della Coppa del Mondo di snowboard parallelo in quel di Bannoye (Russia). Gli azzurri, a livello maschile, centrano un importantissimo doppio podio nel PSL, disputando una prova di squadra davvero eccezionale: la vittoria la sfiora Aaron March, che deve accontentarsi della seconda piazza, mentre Maurizio Bormolini è terzo.

Monstre la prestazione della compagine azzurra nelle qualifiche, addirittura in cinque su sei agli ottavi di finale, quattro nei primi otto nella classifica finale. Bormolini e March, rispettivamente nella parte alta e bassa del tabellone, si spingono addirittura fino alle semifinali, con il primo che supera nel derby Mirko Felicetti, che precedentemente aveva superato Daniele Bagozza. Il veterano Roland Fischnaller deve invece arrendersi nei quarti ad Andreas Promegger, che si rivelerà giustiziere degli italiani. Infatti il 39enne austriaco supera in semifinale Bormolini (trionfatore nella finalina con Payer), ed in finale beffa un super March per soli 3 centesimi. Difficile però chiedere qualcosa di più agli azzurri, fermati da un fenomeno della disciplina (17mo successo per lui).

Tra le donne è la campionessa del mondo di specialità Julie Zogg ad imporsi. L’elvetica agguanta il terzo successo della carriera nel massimo circuito internazionale battendo in finale la teutonica Selina Joerg. Un’altra svizzera sul podio: Ladyna Jenny, terza, davanti a Daniela Ulbing. Niente da fare per Nadya Ochner che non ha superato il taglio delle qualificazioni.

gianluca.bruno@oasport.it