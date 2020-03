Solo una settimana fa Michela Moioli era al settimo cielo per la conquista della terza Coppa del Mondo di Snowboardcross, le ultime ore però per la fuoriclasse azzurra di Alzano Lombardo sono state molto tristi e di intenso dolore. A causa dell’emergenza Coronavirus che giorno dopo giorno sta diventando sempre più seria in Lombardia e nel resto dell’Italia, Michela ha perso nonna Camilla, scomparsa sabato notte per il virus Covid-19, e prega per la salute dell’adorato nonno Antonio, ancora ricoverato e anche lui affetto dal virus.

Intervistata dall’Ansa, la campionessa bergamasca ha raccontato uno scenario veramente sconfortante, non nascondendo la tristezza per non avere potuto nemmeno piangere con il resto della famiglia l’amata a causa del virus.

" E' impossibile elaborare il dolore. Non si può andare in ospedale a salutarli, il funerale è durato appena 5 minuti: cimitero, benedizione del parroco e tutto finito senza potersi nemmeno raccogliere in famiglia. Adesso speriamo per nonno Antonio. Ad Alzano Lombardo mancano le bare, si si sentono solo sirene e campane a morto, una situazione che nessuno di noi si sarebbe aspettato di vivere e poi ci sono persone come le nonnine che, sprezzanti del pericolo, si mettono in coda tutte vicine e senza mascherine per andare al camioncino che vende cibo. "

Video - Brignone, Moioli, Wierer e tutti i campioni della FISI in coro: "Restiamo a casa, andrà tutto bene" 00:33

"Quando questo sarà finito, sarà più bello essere italiani"

Michela ha tenuto a ribadire l’invito a stare a casa e colto l’occasione per lanciare un auspicio al paese...

" Siamo tutti a rischio, io esco solo per fare la spesa, mi dedico al giardinaggio e mi alleno a casa. Quando tutto questo sarà finito, sarà più bello sentirsi italiani. Le persone saranno migliori, più altruiste". "