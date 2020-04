Coronavirus, Moioli: "Difficile non salutare i propri cari negli ultimi istanti. Stiamo a casa"

Sono giorni difficili: questa frase è ricorrente ormai da qualche tempo in Italia. Il coronavirus si è preso la scena e le conseguenze non sono state purtroppo di poco conto in termini di contagiati e di morti. Indubbiamente la Lombardia è il territorio che ha pagato il prezzo più alto, come dimostrano i decessi conteggiato fino ad oggi.

Tra le province maggiormente colpite vi è senza dubbio quella di Bergamo e nella città lombarda la drammatica immagine dei camion dell’esercito che trasportavano i feretri delle vittime fuori dalla realtà cittadina è qualcosa che rimarrà per sempre negli occhi di tutti. Una sofferenza vissuta personalmente da chi, con lo snowboard, ha regalato qualcosa di strepitoso all’Italia, ovvero Michela Moioli.

Emozioni contrastanti. Dopo la Coppa del mondo, la morte di nonna Camilla

" È la cosa più difficile di questa emergenza. Non poter dare conforto e sostegno ai propri cari negli ultimi istanti. Non poterli salutare con un funerale non ci aiuta a superare il lutto. [Michela Moioli a Rai Sport] "

Poi un appello a tutti