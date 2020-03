Eguibar profeta in patria a Sierra Nevada, Lorenzo Sommariva scavalcato per 10 punti in generale

Dopo quattro gare di fila si interrompe la striscia di podi per quanto riguarda l’Italia nella Coppa del Mondo al maschile di snowboardcross. In quel di Sierra Nevada (Spagna), nessuno degli azzurri guidati da Cesare Pisoni trova la Big Final: non si ferma però il cammino di Lorenza Sommariva che può ancora sognare in chiave sfera di cristallo.

A trionfare, facendo esultare il pubblico di casa, è l’iberico Lucas Eguibar. Battuti nella Big Final l’austriaco Alessandro Haemmerle ed il teutonico Paul Berg. Come detto, italiani eliminati nei turni precedenti: si è esaltato però in Small Final Sommariva, che se l’è aggiudicata centrando la quinta piazza finale. L’azzurro dunque resta vicinissimo al leader di Coppa: a Veysonnaz, nell’ultima tappa, sarà scontro diretto proprio con Haemmerle per la sfera di cristallo, con Sommariva che insegue a 10 punti di ritardo. Coronavirus permettendo: qualora la gara venga annullata, per l’azzurro si tratterebbe di una beffa atroce.

Settimo Emanuel Perathoner. Purtroppo eliminati ai quarti di finale Omar Visintin, che saluta le chance di competere per la Coppa, Filippo Ferrari e Michele Godino.

gianluca.bruno@oasport.it