Michela Moioli seconda a Sierra Nevada, Coppa del Mondo ipotecata

Michela Moioli è una costante in questa stagione: cinque gare, cinque podi, con due vittorie. Oggi nella quinta tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Sierra Nevada (Spagna), la penultima prima del gran finale di Veysonnaz, è arrivata la piazza d’onore per l’azzurra: sconfitta davvero per pochissimo dalla transalpina Chloe Trespeuch. In ogni caso un podio che vale tantissimo per la campionessa olimpica in carica della specialità: prosegue la fuga in chiave sfera di cristallo, vantaggio esorbitante di 900 punti su tutte le rivali e terzo trionfo della carriera ipotecato.

Video - Michela Moioli, secondo posto a Sierra Nevada e Sfera di Cristallo sempre più vicina 01:34

Una Big Final molto emozionante quella odierna che ha visto sfidarsi molto probabilmente le atlete più in forma del momento. La favorita sembrava essere la ceca Eva Samkova, che è riuscita a scappare via sin da subito, ma praticamente sull’ultima curva è caduta quando aveva il successo già in tasca. Rimonta dunque per Trespeuch e Moioli che si sono date battaglia fino alla linea d’arrivo, dove l’ha spuntata la francese al fotofinish. Terza l’australiana Belle Brockhoff: è lei la prima inseguitrice di Moioli in Coppa, ritardo che sembra essere incolmabile, salvo disastri da parte dell’azzurra. E ammesso che l’ultima tappa in Svizzera si riesca a disputare nonostante l’epidemia del coronavirus.

Seconda nella Small Final Raffaella Brutto, che agguanta la sesta piazza finale. Niente da fare per Francesca Gallina, fuori in un primo turno tutto tricolore.

