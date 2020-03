Nel giorno di Fischnaller ecco che festeggia Edwin Coratti: 3° posto a Blue Mountain

Altra giornata da ricordare, l’ennesima in questa stagione, per la Nazionale italiana di snowboard parallelo. Nella gara-2 della Coppa del Mondo di Blue Mountain, un altro PGS, arriva un podio, il n° 14 per lo squadrone guidato da Cesare Pisoni. La ciliegina sulla torta arriva però sin dalle qualificazioni, con Roland Fischnaller che ha ufficializzato il trionfo nella Sfera di Cristallo generale.

La scena, oltre al capitano azzurro, uscito prematuramente nelle fasi finale (sicuramente già appagato per il successo nella classifica generale), se la prende Edwin Coratti. L'atleta di Silandro esce in semifinale, ma poi d’orgoglio conquista la terza piazza battendo nella Small Final lo statunitense Robert Burns. La vittoria va al campione del mondo della specialità, il russo Dmitri Loginov davanti al tedesco Stefan Baumeister.

Al femminile sesto trionfo stagionale, il quinto in PGS, per la dominante Ramona Theresa Hofmeister. La tedesca allunga sempre più in chiave classifica: anche lei può chiudere la pratica prossimamente. Battuta in finale la giovanissima russa Sofia Nadyrshina, mentre il podio è completato da Selina Joerg.