Snowboard

Non provateci a casa! Il percorso a ostacoli secondo l'oro olimpico nello snowboard Tourant

Per passare la sua quarantena allo snowboarder canadese Sébastien Toutant non manca di certo la fantasia: e il suo percorso ad ostacoli è davvero complicatissimo... Sconsigliato per chi abita in appartamento!