Omar Visintin torna alla vittoria a Big White! Italia imbattibile nello snowboard cross

L’Italia dello snowboardcross trionfa ancora. Dopo il successo di Michela Moioli, arriva la bellissima vittoria di Omar Visintin in campo maschile. Un capolavoro del 30enne di Merano, tornato al successo nel massimo circuito internazionale a due anni dall’ultima affermazione, quella in Turchia di Erzurum nel 2018. 5a vittoria a livello individuale in carriera per l’altoatesino.

La pista molto tecnica sin dai primi turni si è rivelata ideale alle caratteristiche del vincitore della Coppa del Mondo del 2014. Gestite al meglio tutte le sue prove e grande sfida con il padrone di casa Eliot Grondin, con il canadese costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. A completare il podio è l’americano Alex Deibold, mentre quarto è l’elvetico Kalle Koblet.

Tra gli altri azzurri da segnalare l’eliminazione ai quarti di Emanuel Perathoner: subito fuori il leader di Coppa Lorenzo Sommariva, così come Filippo Ferrari, Matteo Menconi e Michele Godino.