Roland Fischnaller: "Il 1° marzo '97 esordivo, 23 anni dopo ho vinto la Coppa del mondo"

Roland Fischnaller ha messo le mani sulla Sfera di Cristallo generale grazie ai risultati in slalom e in gigante di questa stagione e grazie al 3° posto in qualifica ottenuto quest'oggi. A 39 anni ha raggiunto un risultato a cui mai nessun italiano era arrivato, quello della overall. Dopo 4 classifiche di specialità, finalmente, il primo sigillo, dopo 23 anni di carriera.

" A centrare l’obiettivo mancava poco, ma realizzarlo è sempre difficile. Però sono sicuro dei miei mezzi, sono certamente molto contento perché si tratta del risultato più grande della mia carriera, ho ottenuto un risultato al quale ogni atleta di questa disciplina aspira perché bisogna essere sempre sul pezzo e io ci sono riuscito. Questa Coppa per me vale tanto perché esattamente il 1° marzo di 23 anni fa esordii in Coppa del Mondo e oggi mio figlio Florian di 3 anni ha partecipato alla sua prima gara. Mi inorgoglisce il fatto di avere raggiunto un risultato uguale a quello di un idolo come Gustav Thöni. Ma adesso non mi fermo, guardo avanti verso la prossima sfida che sarà contro Prommegger in slalom. Attualmente sono 2° e l’austriaco è particolarmente in forma, ma a Livigno giocheremo in casa. Il prossimo sogno? Le Olimpiadi sono certamente importanti, ma la medaglia è frutto della gara di un giorno, la Coppa invece richiede un cammino costante "