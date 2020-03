Roland Fischnaller nella storia! Sua la Coppa del mondo generale di snowboard: è il primo italiano

Roland Fischnaller ha vinto la Coppa del Mondo di snowboard! L’azzurro è in festa a Blue Mountain, in Canada, dove in giornata si disputerà la terzultima tappa del circuito internazionale. Al fuoriclasse italiano servivano una decina di punti per conquistare matematicamente il trofeo e il risultato è puntualmente arrivato grazie al 3° posto in qualifica. Adesso è irraggiungibile per Andreas Prommegger che sarebbe stato in corsa solo se l'italiano non si fosse qualificato per la gara.

Prima Sfera di Cristallo generale per Fischnaller che fino ad oggi aveva conquistato 'solo' quattro volte la coppa del mondo di specialità (tre volte in parallelo e una volta in gigante, proprio l'ultima conquistata in questa stagione). Non solo, l'altoatesino è anche il primo italiano nella storia di questo sport a vincere una overall. Roland Fischnaller è stato il dominatore di questa stagione dove ha vinto tre gare a Bannoye, Cortina d'Ampezzo e Pyeongchang.