Roland Fischnaller pazzesco a Pyeongchang! Vince in PGS e ipoteca la Coppa del Mondo!

Non poteva esserci ritorno più dolce ed esaltante per l’Italia. Uno stop di circa un mese per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo, ora la ripresa, in Asia, a PyeongChang, sulla pista coreana che ha ospitato le Olimpiadi del 2018, e subito una vittoria ed un podio per i colori azzurri nel PGS. La Nazionale di Cesare Pisoni continua ad esaltarsi nel massimo circuito internazionale: merito al solito Roland Fischnaller, mostruoso in quest’annata, ma anche a Nadya Ochner, spettacolare al femminile.

Il capitano della squadra azzurra ancora una volta non ha avuto rivali. Oggi ha davvero dominato, da vero imperatore sulle nevi asiatiche. Fischnaller ha colto il diciottesimo successo di una carriera magnifica, l’ottavo nella specialità olimpica, quella del gigante, addirittura il terzo in questa stagione da sogno. Insuperabile in terra asiatica: avversari sempre lontanissimi, dal primo turno alla finale. L’ultimo ad arrendersi è stato il campione mondiale Dmitri Loginov, mentre in terza piazza ha chiuso l’altro russo, Andrey Sobolev. Ormai scontato rimarcare dell’allungo di Fischnaller in chiave classifica di Coppa: la sfera di cristallo per l’altoatesino è più che ipotecata, basterà solamente gestire il margine acquisito nelle ultime uscite per poter esultare: il margine sull’austriaco Andreas Prommegger è di 2880 punti a cinque gare dal termine della stagione; quella di specialità nel PGS, invece, è già sua con due gare d'anticipo.

Primo podio della stagione per l’Italia tra le donne, a coglierlo, come detto, è Ochner. L’altoatesina dopo un ottavo di finale passato con il brivido si esalta, arriva in Big Final e sfiora il trionfo, arrendendosi per soli 3 centesimi all’elvetica Julie Zogg. Un’altra svizzera sul podio, Ladina Jenny, terza, mentre quarta la leader di Coppa Ramona Hofmeister.

gianluca.bruno@oasport.it