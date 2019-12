Roland Fischnaller: "Sembra una passeggiata ma è durissima. Non mi sorprendo più di me stesso"

Roland Fischnaller ha trovato uno storico successo nel PGS di Cortina d’Ampezzo, seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo. Il 39enne si è inventato un’autentica magia nella Perla delle Dolomiti allungando inoltre in classifica generale. L’altoatesino non conosce davvero limiti, e ha messo in fila tutti dal campione del mondo al sudcoreano Lee in finale.

" Sembra essere stata una passeggiata, invece è stata dura vincere. Le nostre tavole sono arrivate dalla Russia appena due giorni fa, per cui non abbiamo potuto praticamente allenarci sulla neve questa settimana. Comunque non mi sorprendo più di me stesso, gradisco questa pista perché si adatta perfettamente al mio tipo di surfata, con un lungo piano centrale in cui riesco a prendere una velocità che nessun altro riesce. Adesso non rimane che continuare sulla stessa strada "