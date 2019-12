Due vittorie e quattro podi in due gare: Moioli e Sommariva illuminano Cervinia

Due vittorie e quattro podio, l’Italia ha letteralmente dominato la tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross andata in scena a Cervinia. In uno scenario davvero paradisiaco, con montagne innevate e un sole splendente, gli azzurri hanno brillato più che mai in questo appuntamento casalingo e la nostra Nazione si è resa protagonista di un monopolio assoluto da incorniciare e ricordare a lungo: il tricolore ha sventolato gonfio d’orgoglio all’ombra del Monte Cervino grazie alle imprese dei nostri portacolori che hanno illuminato la scena offrendo delle prestazioni perfette.

Video - Moioli torna alla vittoria dopo due anni, splendida doppietta con Belingheri terza 01:26

Michela Moioli è tornata al successo a quasi due anni dall’ultimo sigillo (17 marzo 2018 a Veysonnaz), la Campionessa del Mondo ha infilato l’undicesima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale e si è ripresa lo scettro offrendo una prova di lusso come non le riusciva da tempo. La bergamasca è volata in testa alla classifica generale con ampio merito, ora ha 440 punti di vantaggio sull’eterna rivale Eva Samkova e ha tutte le carte in regola per poter alzare al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua carriera. La 24enne è stata impeccabile per tutta la giornata, in finale non ha conosciuto rivali ed è tornata a ruggire da vera leonessa salendo sul gradino più alto del podio, affiancata dalla splendida Sofia Belingheri che in primavera aveva annunciato il ritiro ma poi è tornata e ha conquistato un terzo posto indimenticabile.

Al maschile è invece arrivata una monumentale doppietta confezionata da Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner: i due azzurri hanno sempre fatto gara di coppia nei vari turni a eliminazione diretta, in finale sono subito balzati al comando e hanno regalato un tripudio sontuoso, un vero e proprio regalo natalizio. Lorenzo ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito a 26 anni e ricorderà per sempre questo bel sabato mentre Emanuel, vincitore a Cervinia dodici mesi fa, si è accontentato di un comunque positivo secondo posto a 33 anni.