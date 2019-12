Michela Moioli non sfata il tabù ed è seconda dietro Eva Samkova a Montafon

Arriva il venticinquesimo podio della carriera nella Coppa del Mondo di snowboardcross per Michela Moioli. La lombarda, Campionessa Olimpica in carica della specialità, è riuscita nuovamente a dar spettacolo: nella tappa iniziale del massimo circuito internazionale in terra austriaca, a Montafon, l’azzurra ha chiuso in seconda posizione. Manca ancora il successo, che è ormai un tabù (manca da Veysonnaz 2018), ma è l’ennesima dimostrazione di forza da parte della 24enne nativa di Alzano Lombardo. Mostruosa era stata la rimonta dell’azzurra in semifinale: partita con un grosso handicap, sulle gobbe finali è riuscita a recuperare davvero tantissimo su tutte le rivali e salvandosi quasi per miracolo.

A trionfare su un percorso molto breve è la ceca Eva Samkova. La detentrice della sfera di cristallo parte fortissimo e trova il quattordicesimo successo della carriera. Dominio per lei, in testa sin dall’inizio, ma strepitosa soprattutto sulle gobbe finali dove ha fatto il vuoto. Moioli al fotofinish ha chiuso seconda, battendo l’australiana Belle Brockhoff, terza. Quarta piazza per la britannica Charlotte Bankes. A completare la top-5 troviamo la statunitense Lindsey Jacobellis, vincitrice della Small Final.

Positiva ottava piazza per Raffaella Brutto, che ha terminato in ultima piazza la Small Final, uscendo nel penultimo atto a causa di una caduta (era stata più che convincente nel primo turno). Eliminata ai quarti di finale Sofia Belinghieri.

