Michela Moioli vince la Coppa del Mondo! Terzo successo dopo i trionfi del 2016 e del 2018

Missione compiuta. Era una formalità, ma ora è ufficiale: Michela Moioli vince la Coppa del Mondo di snowboardcross. Alla 24enne bergamasca bastava arrivare in fondo alla propria in semifinale, peraltro vinta, per avere la certezza aritmetica del successo. Ma lei, la conosciamo, gareggia per ottenere sempre il massimo e così è stato anche stavolta. Vittoria anche in finale e terzo successo stagionale, a cui si sommano anche tre secondi posti. Una continuità eccezionale, da fuoriclasse. Per lei si tratta del terzo trionfo nella classifica generale dopo i successi del 2016 e del 2018. Un traguardo storico, visto che nessuna atleta italiana aveva centrato una tripletta del genere nelle discipline olimpiche invernali. Un palmarès sempre più luminoso e a cui manca un ultimo decisivo tassello: l'oro mondiale.

