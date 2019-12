Michela Moioli: "Volevo vincere, erano passati quasi due anni dall’ultima volta"

Michela Moioli ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross andata in scena a Cervinia, la Campionessa Olimpica ha fatto festa sulle nevi italiane ed è così tornata al successo dopo quasi due anni d’assenza. L’azzurra è stata impeccabile e ha ampiamente meritato il primo posto grazie al quale riesce a prendere il largo nella classifica generale dove vanta 440 punti di vantaggio sulla ceca Eva Samkova. La bergamasca ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi.

Moioli: "Mi sono tolta un peso"

" Avevo voglia di vincere su una pista impegnativa, anche se sono partita davanti in finale ci sono stati tanti contatti, ma la mia voglia di arrivare davanti alle altre oggi era assoluta. Sull’ultimo salto sono finta sulla tavola della Trespeuch, non so come ho fatto a rimanere in piedi. La strada rimane in salita però mi sono tolta un peso. Erano passati quasi due anni dall’ultima vittoria, si tratta di un periodo davvero lungo, farlo davanti a tanti tifosi e a tutta la mia famiglia è strepitoso, stanotte non ho chiuso occhio per l’agitazione "

Una giornata da raccontare ai nipotini quella per gli atleti dello snowboardcross azzurro impegnati nella tappa di Coppa del Mondo a Cervinia. Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner hanno scritto una pagina storica per questa disciplina, realizzando una doppietta fantastica. Riscontri che vanno ad aggiungersi al successo di Michela Moioli e al terzo posto di Sofia Belingheri nella gara femminile. Come appare scontato, non era mai accaduto che quattro atleti italiani salissero sul podio nella stessa giornata di una tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross. Un riscontro ancor più incredibile, se si tiene conto che Sommariva non aveva mai centrato la top-3 precedentemente. Di seguito le dichiarazioni del vincitore e di Perathoner (fonte FISI):

Sommariva: "Vivo un sogno ad occhi aperti"

" Vivo un sogno ad occhi aperti. Vincere in casa non ha prezzo, la batteria più difficile è stata negli ottavi, dove ho dovuto sudare un po’, poi le cose sono andate sempre meglio. Ho sempre sperato di vincere ed oggi è diventato realtà. L’ambiente in cui ci alleniamo fa la differenza, siamo una grande famiglia. Quest’anno ho cominciato la stagione nel migliore dei modi, già a Montafon avevo dato qualche segnale. Credo di avere fatto la scelta migliore della mia vita, dedico questa magnifica giornata a tutti coloro che sono venuti sin qui per tifare la squadra italiana "

Emanuel Perathoner: Un risultato che ci voleva

" L’estate scorsa sono stato operato al cuore per un forame ovale pervio cardiaco interatriale, ho rischiato di porre fine alla mia carriera, invece eccomi qui a lottare. Sono davvero soddisfatto, sull’ultimo salto ho provato a superare Sommariva, purtroppo ho spigolato e non ci sono riuscito. Sono stati mesi difficili, ci voleva questo risultato. Fa meno male essere battuto da Lorenzo, lui è veloce e prima o poi doveva arrivare il suo trionfo "