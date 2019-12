Omar Visintin apre con un podio ed è terzo a Montafon: successo per Haemmerle

Parte bene per la squadra maschile italiana il cammino nella Coppa del Mondo di snowboardcross 2019-2020. Nella prima tappa, quella austriaca di Montafon, infatti, arriva subito un podio: a portarlo a casa è Omar Visintin. Il 30enne nativo di Merano chiude in terza posizione al termine di una giornata davvero ben gestita sin dai primi turni.

Non c’è stata storia per la prima posizione nella Big Final: il detentore della sfera di cristallo, il padrone di casa Alessandro Haemmerle, infatti, è scappato via sin dalle prime gobbe ed ha fatto il vuoto centrando l’ottavo successo della carriera. Alle sue spalle si è assestato l’australiano Cameron Bolton, mentre Visintin si è dovuto accontentare della terza piazza su un circuito non adattissimo alle proprie caratteristiche (molto breve e con poche curve). Nella top-5 l’iberico Lucas Eguibar ed il canadese Eliot Grondin.

Eccellente Lorenzo Sommariva, che disputa una super gara chiusa in sesta piazza (secondo nella Small Final). Eliminato ai quarti di finale Michele Godino, mentre non hanno superato gli ottavi Tommaso Leoni, Matteo Menconi ed Emanuel Perathoner.

