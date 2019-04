Mirco Scarantino sul trono d'Europa: campione per la terza volta

Mirco Scarantino sale sul trono e si laurea Campione d’Europa tra i 55 kg, il siciliano ha dominato la sua gara in quel di Batumi (Georgia) e ha conquistato il terzo titolo continentale assoluto della sua carriera dopo la doppietta firmata tra i 56 kg a Forde 2016 e Spalato 2017. Il 24enne è tornato sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto dell’anno scorso e ha festeggiato in questa nuova categoria di peso che però non è olimpica, l’azzurro ha comunque portato a casa dei punti importanti per il ranking della 61 kg che invece sarà presente a Tokyo 2020 (il nostro portacolori dovrà salire di peso per essere protagonista nel Sol Levante).

Mirco Scarantino, bronzo agli ultimi Mondiali sempre nella categoria più leggera, ha surclassato l’intera concorrenza: prima si è imposto nello strappo alzando 116 kg (aveva fallito questa misura durante l’ultima rassegna iridata), poi nello strappo si esalta sollevando 145 kg (misura che gli mancava dal 2017) e chiude col totale di 261 kg. All’azzurro è mancata la tripletta di ori perché nello slancio è stato battuto dal bulgaro Angel Rusev (146 kg) che ha conquistato anche l’argento nel totale (256 kg) davanti al turco Muammar Sahin (247 kg, 112 kg nello strappo e 135 kg nello slancio che gli sono valsi il bronzo di specialità). Sergio Massidda ha chiuso invece all’ottavo posto con 225 kg di totale, 100 nello strappo e 125 nello slancio.