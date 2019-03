Mikaela Shiffrin (Stati Uniti, sci alpino)

Probabilmente la stella più luminosa dell’intero panorama degli sport invernali. La 23enne di Vail trasforma in oro tutto quello che tocca e lo ha dimostrato con una stagione da record, irripetibile per chiunque che non sia lei stessa. Coppa del Mondo generale (la terza), coppette in slalom (sesta), gigante (prima) e Super G (prima). In più due ori e un bronzo ai Mondiali di Are. Che altro? Sky is the limit, diceva qualcuno e mai come per Mikaela questa definizione risulta veritiera.

Mikaela Shiffrin con la Sfera di cristallo dopo le finali di Soldeu. Per l'americana si tratta del terzo successo nella Coppa del Mondo generale.Getty Images

Marcel Hirscher (Austria, sci alpino)

Un’altra stagione in ufficio per il fenomeno di Annaberg im Lammertal. Slalom e gigante restano dei regni incontrastati, così come la sfera di cristallo della generale che Marcel ha messo in bacheca per l’ottava volta di fila, smettendo di vincere con un mese e mezzo di anticipo. Una continuità devastante, condita dal quinto oro iridato a livello individuale e un argento. Restano delle ombre sul suo futuro e un ritiro che non appare così lontano. Noi speriamo che possa farci divertire ancora un po’...

I numeri di Hirscher

Vittorie Podi Coppe generali Coppe di specialità 67 138 8 12

Dominik Paris (Italia, sci alpino)

Incontenibile. Dopo qualche gara di rodaggio, l’atleta altoatesino ha inserito le marce alte e nel 2019 si è dimostrato praticamente imbattibile per chiunque. Sette vittorie stagionali in Coppa, tra cui spiccano il tris magico sulla Streif di Kitzbuehel e la doppietta di Bormio. Oro in Super G ai Mondiali e coppetta nella stessa disciplina, come solo Peter Runggaldier nella storia azzurra. La stagione della consacrazione assoluta tra i più grandi velocisti di sempre.

Video - Dominik Paris ORO in SuperG ad Are: tripudio azzurro! 01:29

Johannes Boe (Norvegia, biathlon)

La superiorità del norvegese rispetto alla concorrenza è materia per i soli fenomeni. Con 16 vittorie stagionali ha abbattuto il record di Martin Fourcade, di cui si è issato come naturale e degno erede nel dominio del circuito. Ha vinto la sua prima Coppa generale con margine mastodontico e portato a casa tutte (sì, tutte) le coppette di specialità. Ai Mondiali di Ostersund ha conquistato 4 ori e un argento tra gare individuali e di squadra. Cannibale.

Dorothea Wierer (Italia, biathlon)

La stagione più memorabile del biathlon italiano è marchiata a fuoco dal nome della 28enne altoatesina. Con la continuità di rendimento e la crescita nelle prestazioni sugli sci, Dorothea ha costruito il trionfo nella classifica generale. Un risultato inedito per l’Italia e che resterà nella memoria perpetua degli appassionati di questo sport, vecchi e nuovi. Al tutto, Wierer ha aggiunto l’oro iridato nella mass start e il trofeo di specialità nell’inseguimento. Ma una menzione d’onore c’è e non può che andare a Lisa Vittozzi. Nella stagione dell’esplosione definitiva, la 23enne azzurra è stata in corsa per il bersaglio grosso fino all’ultima gara. Ha chiuso seconda e si è consolata con l’argento e il trofeo di disciplina nell’individuale. Il futuro è suo.

Video - Dorothea Wierer, semplicemente perfetta! Il film della stagione in 150 secondi 02:36

Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia, sci di fondo)

Ops, he did it again. Il suo strapotere, soprattutto nelle gare sprint, è spesso ai limiti dell’imbarazzante. Il talento norvegese però non si ferma a quello e facendo la voce grossa anche in alcune gare distance ha messo in bacheca la seconda Coppa generale consecutiva. Sono state 10 le vittorie stagionali tra individuale e prove di squadra, più tre ori ai Mondiali di Seefeld. A 22 anni, chi lo può fermare?

Johannes Hoesflot Klaebo arriva in solitria al termine della sua frazione nella staffetta mondiale vinta dalla NorvegiaGetty Images

Federico Pellegrino (Italia, sci di fondo)

La punta di diamante del movimento italiano non ha tradito le attese neanche quest'anno. I ricordi più luminosi resteranno due: la vittoria trionfale nella sprint di casa di Cogne, chiusa davanti a Francesco De Fabiani. E l'argento iridato nella sprint, gara in cui si è dimostrato l'unico in grado di dare filo da torcere allo scatenato Klaebo.

Video - Chicco Pellegrino argento mondiale, rivivi la finale completa della sprint a tecnica classica 03:32

Therese Johaug (Norvegia, sci di fondo)

Il ritorno dopo la squalifica è stato veemente. La piccola norvegese ha dominato le gare distance, vincendo tutte le gare in programma tranne l'ultima, chiusa al secondo posto. A Seefeld ha conquistato l'oro iridato nella 10 km, nell'inseguimento e nella 30 km. Un en plein terrificante.

Therese Johaug esulta dopo il traguardo ai Mondiali di SeefeldImago

Ryoyu Kobayashi (Giappone, salto con gli sci)

Una stagione, per quanto riguarda la Coppa del Mondo, praticamente perfetta. Con 13 vittorie e 21 podi ha vinto classifica generale, Tournée dei Quattro Trampolini (con tanto di Grande Slam) e Coppa di volo. Un dominio clamoroso, che stava per chiudersi con il record del mondo nella tappa finale di Planica.

Video - Salto assurdo di Ryoyu Kobayashi a Planica: un capolavoro da 252 metri! 01:16

Jarl Magnus Riiber (Norvegia, combinata nordica)

Dopo l'era Frenzel e l'intermezzo Watabe, la disciplina sembra aver trovato un nuovo dominatore. A 21 anni, Riiber ha strapazzato la concorrenza, vincendo la sua prima Coppa del Mondo con quasi il doppio dei punti sul secondo classificato. Con 14 podi e 12 vittorie stagionali (record), accompagnate da 2 ori e un argento alla rassegna iridata di Seefeld.

La felicità di Jarl Magnus Riiber dopo l'oro nella Gundersen a SeefeldGetty Images

Francesco Friedrich (Germania, bob)

Un altro atleta che in questa stagione non ha avuto rivali. Il 29enne tedesco ha vinto la Coppa del Mondo di bob a due, vincendo tutte le 8 gare in programma. Un primato mai visto. Ma non è tutto. Friedrich si è imposto anche nella classifica di bob a 4 e in quella di combinata, oltre a vincere due ori mondiali a Whistler. L'unico "neo" resta l'argento europeo, ma che gli volete dire?