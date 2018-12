Goggia, Fourcade, Bjoergen, Fontana: gli Oscar del 2018 ai protagonisti degli sport invernali

Stella: Martin Fourcade

Lo chiamano Monsieur Biathlon, ma la sua aura pervade tutto il mondo degli sport invernali. Nell’ultima Coppa del Mondo non ha lasciato neanche le briciole agli avversari, conquistando la settima sfera di cristallo di fila e tutte (sì, tutte) le coppette di specialità. A PyeongChang ha steccato all’esordio, ma si è poi riscattato con 3 ori tra individuale e staffetta. Un dominio da leggenda. Johannes Boe gli sta dando filo da torcere quest’anno, ma lui è l’unico che può impensierirlo. Menzione d’onore per questa categoria a Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin, tra i pochissimi a potersi sedere senza imbarazzo al tavolo del francese.

Sorpresa: Ester Ledecka

17 febbraio 2018. Mentre Anna Veith si appresta a festeggiare l’oro nel Super G, col pettorale 26 scende la 22enne ceca, che con una gara incredibile e tra lo stupore generale abbassa il miglior tempo di un solo centesimo e conquista uno degli ori più inaspettati della storia delle Olimpiadi. Ledecka, che in Coppa del Mondo di sci non ha mai fatto meglio di un settimo posto in discesa e di un undicesimo in Super G, bisserà quel trionfo pochi giorni più tardi, vincendo il gigante parallelo di snowboard. Questo sì, molto atteso.

Giovane: Johannes Hosflot Klaebo

Pometti rossi, occhiali e capelli al vento. Il volto sfacciato e imberbe del norvegese terribile è il presente e il futuro dello sci di fondo, anche se ad appena 22 anni il ragazzo di Trondheim ha già vinto praticamente tutto. Coppa generale e di sprint nella passata stagione, 3 ori a PyeongChang e un talento brutale e purissimo in grado di annichilire ogni avversario. Quest’anno sulla sua strada, oltre al sempre presente Federico Pellegrino nelle sprint, c’è un pimpante Alexander Bolshunov, classe ’96 come lui. Un potenziale duello che potrebbe infiammare una decade, anche se Klaebo rimane l’uomo da battere.

Klaebo celebra l'oroGetty Images

Delusione: Henrik Kristoffersen

Questo è un giudizio provocatorio e che va declinato. Da un lato il norvegese è arrivato secondo nell’ultima Coppa del mondo di sci alpino e ha vinto l’argento olimpico in gigante. Risultati di tutto rispetto. Dall’altro ha vinto una sola gara dal gennaio 2017 e ha palesato una crescente insofferenza allo strapotere di Hirscher, da cui poteva/potrebbe ereditare il regno nel circo bianco. E quando l’austriaco gli ha lasciato strada libera, vedi lo slalom speciale olimpico, lui si è sciolto ed è uscito da grande favorito. L’inizio di questa stagione ha visto crescere le sue difficoltà. Ce la farà a riprendersi? Noi speriamo di sì.

Italiano: Arianna Fontana

Ha il volto fiero Arianna Fontana mentre sventola la bandiera italiana alla cerimonia d'apertura a PyeongChang. La 28enne di Sondrio era tra le azzurre più attese alla rassegna olimpica coreana e non ha tradito le attese. Anzi. Oro nei 500 metri, bronzo nei 1000 metri, argento nella staffetta. Un tris meraviglioso che, alla quarta olimpiade, l'ha portata a diventare la seconda italiana più medagliata ai Giochi invernali (dopo Stefania Belmondo) e la più medagliata in assoluto nella storia dello short track femminile. Un simbolo. Ma visto che questo riepilogo comprende l'intero 2018, non possiamo non citare un'altra azzurra che sta vivendo un momento d'oro. Quella Dorothea Wierer che sta infilando un podio dietro l'altro e che guida con autorità la classifica generale della Coppa del mondo di biathlon.

Veterano infinito: Marit Bjoergen

A PyeongChang è entrata nell’Olimpo dello sport, diventando l’atleta più vincente della storia dei Giochi invernali. In Corea del Sud, la 38enne norvegese ha prima agganciato e poi superato il grande Bjoerndaelen, toccando 15 medaglie olimpiche (di cui 8 del metallo più prezioso). Una carriera straordinaria, conclusasi a marzo dopo quasi 20 anni di successi. Un mito. Menzione d’onore, anche qui, per un tris di fenomeni. Uno è Dario Cologna, più giovane di Bjoergen ma protagonista di un record di longevità da campione: tre ori nella stessa specialità (la 15 km di fondo) in tre edizioni olimpiche di fila. Il secondo è Aksel Lund Svindal, che a 35 anni e dopo cento infortuni ha vinto l’oro in discesa libera ai Giochi e quest’anno non smette di stupire. Il terzo è Shaun White, al terzo oro nell'half pipe dopo la delusione di Sochi.

Gli atleti più vincenti alle Olimpiadi invernali

Atleta Sport Medagliere Marit Bjørgen (NOR) Sci di fondo 8 ori, 4 argenti, 3 bronzi Ole Einar Bjørndalen (NOR) Biathlon 8 ori, 4 argenti, 1 bronzo Bjørn Dæhlie (NOR) Sci di fondo 8 ori, 4 argenti Ljubov' Egorova (RUS) Sci di fondo 6 ori, 3 argenti Viktor An (KOR/RUS) Short track 6 ori, 2 bronzi

Momento più emozionante: Sofia Goggia e l’oro in discesa

Scelta soggettiva, è vero, ma provate a non emozionarvi quando Sofia sale sul podio a PyeongChang dopo aver riportato l'Italia all'oro in discesa libera a 66 anni da Zeno Colò. Una vittoria che vale una carriera. Un successo atteso e complicato, viste le grandi aspettative della vigilia. Un trionfo sofferto fino alla discesa della Mowinckel, che poteva concedere l'epilogo amaro della beffa. E invece è finita come speravano la Goggia e tutti i tifosi italiani, con le dolci lacrime della 26enne di Bergamo a segnare il suo volto (e non solo) nella più meravigliosa delle fotografie. Emozione allo stato puro come nel caso di Michela Moioli, legata alla Goggia non più solo per amicizia ma anche per il magnifico oro conquistato nello snowboard cross dopo una gara dominata.