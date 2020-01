Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: quali sono le speranze di medaglia dell’Italia a Losanna?

Dal 9 al 22 gennaio i Giochi Olimpici Invernali giovanili andranno in scena nella loro terza edizione a Losanna (Svizzera). Dopo le rassegne a Cinque Cerchi disputate a Innsbruck (Austria) nel 2012 ed a Lillehammer (Norvegia) nel 2016, è la volta del territorio elvetico. Una competizione che vedrà al via ben 1792 atleti da 79 Paesi diversi, con le novità rappresentate da Albania, Azerbaijan, Ecuador, Haiti, Hong Kong, Kosovo, Qatar, Singapore, Thailandia e da Trinidad e Tobago. Il programma prevede la presenza di tutte le discipline che siamo abituati a vedere ai Giochi ovvero sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, pattinaggio artistico, bob, slittino, skeleton, curling, hockey ghiaccio, ma non sono presenti tutte le specialità e ci sono anche format di gara poco ordinari come le gare miste per nazioni. Come avvenuto anche a livello seniores, da parte del Cio vi è stata la volontà di garantire una parità di genere nel programma, con la grande novità dello sci alpinismo, che sarà parte dello show con le prove individuali e di squadra.

In casa Italia l’obiettivo sarà quello di eguagliare o, se possibile, fare meglio di quanto ottenuto nelle precedenti due uscite. Sulle nevi austriache, nel 2012, arrivarono 5 medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), mentre in terra scandinava il bottino fu decisamente più ricco in termini di podi, come testimoniato dalle 11 medaglie totali (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi). Un totale dunque di 16 metalli ottenuti in due edizioni da parte degli azzurrini (con quattro successi totali). Bottino dunque che la compagine tricolore cercherà di aumentare, conscia delle difficoltà di una manifestazione in cui anche le variazioni di età potranno fare la differenza nel computo del riscontro finale. Fari puntati su Alessia Tornaghi, classe 2003, stella emergente del pattinaggio artistico. L’azzurrina si è distinta in maniera eccellente nelle competizioni nazionali, ottenendo poi nell’ottobre del 2019 uno splendido terzo posto alla Wurth Arena di Egna-Neumarkt di Bolzano nella tappa junior del Grand Prix. L’allieva di Edoardo De Bernardis dell’Ice Club Torino sarà, non a caso, la portabandiera della selezione azzurra in questa manifestazione olimpica giovanile e indubbiamente meriterà attenzione.

Video - "Un'Olimpiade incredibile": l'epico video di presentazione di Milano-Cortina 2026 02:55

Rimanendo nel settore femminile, Linda Zingerle, classe 2002, figlia dell’allenatore della squadra Èlite, Andreas, bronzo olimpico a Calgary, è senza se e senza ma un profilo interessante nel biathlon. Sugli sci ha fatto vedere già ottime cose e il vero punto interrogativo riguarda il tiro dal poligono, aspetto sul quale la ragazza di Antholz ha lavorato e sta lavorando moltissimo. In questo senso è più giusto attribuirle il ruolo di outsider, che di favorita vera e propria per la top-3. Nel salto femminile le soddisfazioni potrebbero arrivare da Jessica Malsiner. La classe 2002 gardenese, la più giovane delle sorelle Malsiner, dopo aver conquistato due successi in Alpen Cup, ha esordito alla grande nella Continental Cup, imponendosi sul trampolino HS98 di Notodden, in Norvegia. Una dimostrazione di grande talento da parte sua, che potrebbe replicarsi in Svizzera.

E poi la combinata nordica: Iacopo Bortolas, Stefano Radovan, Daniela Dejori, Annika Sieff potrebbero ritagliarsi un ruolo importante. In particolare le due ragazze sono indiziate per le posizioni nobili, ricordando ad esempio il successo di Sieff a Chaux-Neuve (Francia) nella Gundersen conclusiva della Alpen Cup dell’anno scorso, vinta dall’altra azzurrina Dejori proprio davanti alla classe 2003 tricolore. Questo e molto altro potrebbe riservarci l’evento, aperto ai colpi a sorpresa.

giandomenico.tiseo@oasport.it