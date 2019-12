Poligono 360° con Puppo e Ambesi è anche Podcast: li trovi su iTunes e Spotify!

La stagione degli sport invernali è ufficialmente decollata e non si fermerà fino a marzo inoltrato. Da quest'anno Eurosport vi propone una novità: Poligono 360°. Ogni settimana, i nostri telecronisti Dario Puppo e Massimiliano Ambesi vi racconteranno tutto il meglio e il peggio di quanto successo nel weekend su neve e ghiaccio.

Video - "Poligono 360°": finalmente Marta Bassino! E che classe Federica Brignone 02:23

Come fare per gustarvi tutto ciò? Avete diverse opzioni. Sul eurosport.com potrete trovare il video integrale e i singoli spezzoni divisi per argomenti. Ma potrete usufruire del servizio anche tramite Podcast. In treno, in palestra, durante i lavori di casa, dove e quando vorrete, avrete la possibilità di gustarvi l'analisi dei nostri commentatori ascoltando le loro parole su Spotify o iTunes.