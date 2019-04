Rivivi il Trofeo Mezzalama 2019: 900 atleti per la Maratona dei Ghiacciai

Si è tenuta la XXII edizione della Maratona dei Ghiacciai, con 900 squadre sul tracciato in quota della straordinaria cavalcata tra Breuil-Cervinia e Gressoney, attraverso il Monte Rosa.

Il Trofeo Mezzalama, ultima prova stagionale del Circuito La Grande Course, è saldamente legato alla propria storia ed è molto attento agli avvenimenti che in 22 edizioni hanno caratterizzato i territori che la ospitano. Gaqra che si disputa ogni due anni, è un evento unico nel suo genere, che raccoglie attorno a sé gruppi militari e grandi appassionati per un percorso che spesso va affrontato in condizioni estreme.

Il racconto è iniziato il 28 aprile alle 8.30 del mattino con il commento di Silvano Gadin, telecronista di Eurosport e voce ufficiale del Trofeo Mezzalama dal 2005. Silvano era collegato dal traguardo di Gressoney La Trinité per il commento in italiano e in francese, al suo fianco c'era Christine Cavagnet per gli interventyi in inglese. La prova ha visto anche la partecipazione straordinaria di Chicco Pellegrino, Francesco De Fabiani e Paolo Cognetti.

Durante la cronaca sono stati proposti i momenti chiave della gara (partenza, arrivo al primo cancello, sorpassi e recuperi) e diverse interviste fatte ai protagonisti prima del via, nonché collegamenti dal rifugio in altura, sferzato dal vento che ha reso la gara ancora più difficile da portare a termine.

La vittoria della prova maschile è andata al trio dell'Esercito formato da Boscacci-Antonioli-Eydallin, mentre tra le donne ha trionfato il gruppo misto Italia-Francia formato da Mollaret-De Silvestro-Bonnet, bravissime 11esime nella classifica generale.