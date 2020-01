Sci alpinismo, giornata trionfale: oro per Rocco Baldini, argento per Luca Tomasoni e Silvia Berra

L’Italia dello sci alpinismo scrive la storia nelle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna (Svizzera). Fino a questo momento non era mai arrivata una medaglia in questa disciplina, ecco che ne arrivano tre in un colpo solo. Dopo l’argento conquistato da Silvia Berra nella sprint femminile, il contingente maschile piazza addirittura la doppietta sul podio: oro per Rocco Baldini, argento per Luca Tomasoni.

Rocco Baldini, classe 2002, è giunto sul traguardo con il tempo di 2’30”14 anticipando di 7”87 il connazionale e coetaneo Luca Tomasoni (2’38”01) e dando vita dunque a una splendida doppietta targata Italia. A completare il podio è stato lo spagnolo Ut Ferrer Martinez, arrivato al traguardo in 2’43”28. Di seguito la classifica finale.

In precedenza Silvia Berra aveva conquistato la prima storica medaglia olimpica dello sci alpinismo azzurro. È arrivata in finale anche l’altra italiana in gara, Erika Sanelli, che ha ottenuto un più che positivo quinto posto restando però lontana dal podio.

La diciassettenne della Polisportiva Albosaggia entra dunque nella storia: l’azzurra, dopo aver vinto le proprie batterie di quarti e semifinali, in finale ha chiuso con il tempo di 3’24”98, alle spalle della spagnola Maria Costa Diez, che ha invece fermato il cronometro a 3’22”45; terza posizione per la francese Margot Ravinel (3’25”85). Più staccate le altre finaliste, tra cui appunto Erika Sanelli, che ha concluso la propria gara in 3’41”29.

