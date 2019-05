Le campionesse di squash vincono un vibratore e kit per la depilazione: ira social

"I diamanti sono i migliori amici di una ragazza" cantava Marilyn Monroe. Da allora sono passati quasi 70 anni e molte cose sono cambiate, ma forse in peggio. Perchè adesso alle donne si regalano vibratori e kit per la depilazione, con rasoi e strisce annesse. Sì, perchè alle vincitrici del campionato di squash del Principato delle Asturie per premiarle, non si sono limitate al classico trofeo come per gli uomini ma hanno pensato a un omaggio più "pratico".

Peccato che la cosa sia risultata estremamente sessista e di cattivissimo gusto, sollevando una bufera specialmente sui social, che ha investito tutta l’organizzazione. Le giocatrici in questioni hanno denunciato quanto successo, dimostrandosi estremamente scioccate, indignate.

" "Cosa volevano dimostrare gli organizzatori di questo campionato ufficiale con un regalo del genere? "

Domandano le atlete. Cosa dovrebbe pensare una donna, che se è un'atleta, se è competitiva, se vince, ha bisogno di "rilassarsi" e di curare di più il suo aspetto fisico?

La vincitrice del campionato, Elisabet Sadó, si è così sfogata al quotidiano Marca:

" Ho 37 anni e gareggio da quando ne ho 8: non avevo mai ricevuto un regalo tanto sessista. Quando ci hanno dato i ‘premi’ siamo rimaste in stato di shock, colpite e indignate […] C'è molta discriminazione contro le donne nello sport. Le cose devono cambiare". "

Una lotta quella per la parità di genere nello sport, e non solo, che sembra non trovare una fine e che invece compie passi indietro. Passi indietro e passi falsi come quello del club che anche in risposta alla lettera di denuncia delle giocatrici non convince, nè loro nè l'opinione pubblica:

" Riconosciamo che sono premi inappropriati, fuori contesto e che mai si sarebbero dovuti consegnare, in particolare il vibratore elettrico: è stato un errore di supervisione e non ci resta altro che assumercene la responsabilità ma i premi non sono nè sessisti nè discrimitori. "

Un ammissione di colpa incompleta, una consapevolezza a metà sulla gravità del gesto e del messaggio che viene trasmesso, a dir poco antisportivo, professionale e civile.