Alex Lowes vince in volata davanti a Rea per la doppietta Kawasaki in Australia

Alex Lowes si impone in gara-2 a Phillip Island e conquista la seconda vittoria della carriera nel Mondiale Superbike, la prima della stagione alla guida della Kawasaki. Il britannico ex Yamaha si è dimostrato mediamente il più competitivo nelle due giornate di gara ed ha così chiuso il Gran Premio d’Australia 2020, prima tappa stagionale del campionato riservato alle derivate di serie, al comando della classifica iridata piloti con 51 punti davanti al connazionale Scott Redding con 39 e al turco Toprak Razgatlioglu con 34.

Lowes, dopo il beffardo secondo posto in gara-1 ed un quarto in Superpole race, è riuscito a tagliare per primo il traguardo in gara-2 regolando in volata il cinque volte campione iridato e nuovo compagno di squadra Jonathan Rea per appena 37 millesimi. Il nord irlandese ha chiuso il fine settimana in crescendo dopo la caduta di gara-1 ed è comunque in quarta posizione nel Mondiale a 19 punti dalla vetta. Il podio è stato completato ancora una volta dalla Ducati del britannico Scott Redding, terzo classificato anche in gara-2 a 0.849 dal vincitore dopo aver lottato a lungo con le Kawasaki.

Quarta piazza per la Yamaha dell’olandese Michael Van der Mark, calato sulla lunga distanza ed incapace di tenere il ritmo del tandem di testa fino alla fine. Da segnalare le belle prestazioni in rimonta del gallese Chaz Davies (Ducati) e dello spagnolo Alvaro Bautista (Honda), rispettivamente quinto e sesto dopo essere scattati dalla quinta fila in griglia. Peccato infine per le cadute degli italiani Michael Ruben Rinaldi e Federico Caricasulo, mentre il turco Toprak Razgatlioglu ha concluso la sua gara anzitempo per un problema tecnico sulla sua Yamaha.

L'ordine di arrivo di Gara 2

1 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 1’32.143 329,3 1’30.043 322,4

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 0.037 0.037 1’32.040 321,4 1’29.598 315,8

3 3 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 0.849 0.812 1’31.793 327,3 1’29.569 314,9

4 5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 22 1.784 0.935 1’32.184 320,5 1’29.863 316,7

5 15 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 4.278 2.494 1’31.962 329,3 1’30.966 318,6

6 14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 22 4.322 0.044 1’32.057 329,3 1’30.963 321,4

7 12 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 22 4.829 0.507 1’32.056 322,4 1’30.349 313,0

8 7 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 6.172 1.343 1’32.095 325,3 1’29.970 301,7

9 10 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 22 11.057 4.885 1’32.401 322,4 1’30.072 309,5

10 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 22 17.204 6.147 1’32.294 322,4 1’29.230 309,5

11 11 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 33.338 16.134 1’31.992 317,6 1’30.222 309,5

12 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 22 33.779 0.441 1’31.890 326,3 1’29.859 317,6

————————————————–Not Classified————————————————–

NC 9 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 14 8 Laps 1’32.219 321,4 1’30.793 315,8

RET 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 19 3 Laps 1’32.097 326,3 1’29.769 314,0

RET 13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 10 12 Laps 1’32.536 321,4 1’30.369 314,0

RET 16 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 5 17 Laps 1’34.180 314,0 1’33.879 303,4

erik.nicolaysen@oasport.it