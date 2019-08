Alvaro Bautista, ora il divorzio da Ducati è realtà: firmerà un biennale con la Honda

Alvaro Bautista rimarrà in Superbike anche per la prossima stagione e lo farà con la Honda HRC. Questa è la notizia del giorno rilanciata da Sky Sport, lo spagnolo non abbandonerà il Mondiale riservato alle derivate di serie ma lascerà la Ducati e abbraccerà il nuovo progetto della scuderia giapponese che vuole essere competitiva anche in questo campionato. Bautista è rimasto a lungo leader della classifica generale del Mondiale Superbike grazie a undici vittorie consecutive in avvio di stagione ma poi è incappato in una serie di cadute tra Jerez, Misano, Donington e Laguna Seca che hanno permesso a Jonathan Rea di operare il sorpasso e di condurre con ben 81 punti di vantaggio sull’iberico.

Alvaro Bautista ha siglato un contratto biennale con la Honda, lo stesso Paolo Ciabatti ha dichiarato a motorsport.com che Alvaro ha accettato l’offerta di un altro costruttore e sono già avviate le trattative per la sua sostituzione, il nome in pole position è quello di Scott Redding che attualmente corre con la Ducati nel BSB dopo aver perso il sedile in MotoGP al termine della passata stagione. Bautista ora avrà il durissimo compito di essere competitivo con Honda che ha grandissime velleità e vorrà battagliare fin da subito con Kawasaki e Ducati per puntare al successo.