Alvaro Bautista domina ancora: sul podio Jonathan Rea e Chaz Davies

Nella gara-1 del GP d’Aragon del Mondiale Superbike 2019 arriva la settima vittoria su sette gare stagionali per Alvaro Bautista e la sua Ducati, settima piazza d’onore su sette gare stagionali per Jonathan Rea e la sua Kawasaki anche se ancora una volta nettamente staccato dal castigliano. Primo podio stagionale su un circuito dove ha vinto sette volte per Chaz Davies che fa una grande gara ma prende una volta di più un distacco enorme dal compagno di squadra Bautista.

Bautista parte benissimo davanti a Sykes, Lowes e Cortese, che era secondo in griglia. Dietro c’è la caduta di Reiterberger che tampona Rea, ruzzola rovinosamente ma per fortuna non subisce conseguenze. Lowes in rettilineo svernicia Sykes e si porta in seconda posizione grazie al motore superiore della Yamaha rispetto a quello della BMW. Da dietro ritornano sotto Rea e Davies, quarto e quinto dopo tre giri, mentre Cortese perde posizioni. Mentre Bautista se ne va in fuga indisturbato girando un secondo e mezzo più veloce degli altri, alle sue spalle sono in sette per la piazza d’onore, con Rea e Davies che si installano in seconda e terza posizione ma il gallese della Ducati supera il nordirlandese della Kawasaki col quale dà vita a un grande duello.

Video - Alvaro Bautista non si ferma più, vince anche ad Aragon: 7° successo consecutivo 00:42

Al sesto giro Laverty si mette in quinta posizione dietro a Lowes mentre Sykes perde terreno. Finalmente al settimo passaggio Rea dopo numerosi tentativi riesce a scavalcare Davies con Lowes che bracca entrambi, questi tre hanno preso un leggero vantaggio sugli immediati inseguitori. All’inizio dell’ottavo giro Davies svernicia Rea in rettilineo tornando alle spalle del suo compagno di squadra, ma il gallese commette un errore e perde nuovamente la posizione dal nordirlandese, nettamente meglio di lui nella parte guidata della pista, un giro più tardi Davies viene passato anche da Lowes che agguanta la terza posizione. Sorpasso e controsorpasso tra Lowes e Rea nell’undicesimo giro e così Davies torna sotto insieme a Laverty e van der Mark.

Dodicesimo giro, sei alla fine: Lowes torna secondo e Rea il giro successivo viene scavalcato anche da Davies che in rettilineo passa anche Lowes ma l’inglese non lo molla, intanto Rea continua ad andare leggermente lungo e viene avvicinato da Laverty che sta facendo una gara fantastica con una Ducati privata. Ma Rea non per niente è un quattro volte campione del mondo e va a scavalcare Lowes riguadagnando il gradino più basso del podio e a due giri dalla fine Lowes viene scavalcato da uno strepitoso Laverty, Rea a sua volta supera Davies togliendo alla Ducati la doppietta. All’ultimo giro Lowes è fuori dalla lotta per il podio mentre Laverty può agguantarlo ma butta alle ortiche tutte le sue chance urtando leggermente Davies perdendo un pezzo della carena, finendo per terra e rialzandosi imbufalito.

Video - Marco Melandri, che sfortuna: scivola in curva 2 ed è 13° 00:52

Bautista chiude con ben 15.170 di vantaggio su Rea polverizzando il giro più veloce in gara stabilito da Davies nel 2016 (1.50.436) girando in 1.49.755, terzo Davies a 15.650. Quarto a 18.204 Alex Lowes sulla prima delle Yamaha, quinto a 20.165 un bravissimo Tom Sykes sulla BMW, sesto a 22.419 Michael van der Mark su Yamaha, settimo a 23.333 Sandro Cortese che alla fine vince la gara degli indipendenti. Gli italiani: dodicesimo e tredicesimo Michael Ruben Rinaldi e Marco Melandri, ritirato Alessandro Delbianco. Nella classifica del Mondiale Bautista è a punteggio pieno con 149 punti, 31 di vantaggio su Rea e ben 67 su Lowes, Melandri è sesto.

Ordine d'arrivo gara-1 - GP Aragon 2019

1 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1’49.755 320,5 1’49.049 319,5

2 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 15.170 15.170 1’50.321 318,6 1’50.013 310,3

3 8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 15.650 0.480 1’50.771 323,4 1’49.970 318,6

4 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 18.204 2.554 1’50.851 319,5 1’49.563 314,0

5 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 20.165 1.961 1’50.936 314,9 1’49.557 305,9

6 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 22.419 2.254 1’50.872 315,8 1’50.264 314,9

7 2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 23.333 0.914 1’51.212 315,8 1’49.414 308,6

8 16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 27.929 4.596 1’51.704 312,1 1’50.985 312,1

9 12 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 28.243 0.314 1’51.312 320,5 1’50.383 314,9

10 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 28.411 0.168 1’51.170 311,2 1’49.984 307,7

11 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 39.126 10.715 1’52.242 314,9 1’50.812 307,7

12 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 39.240 0.114 1’51.776 318,6 1’50.560 309,5

13 5 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 47.782 8.542 1’52.142 319,5 1’49.689 315,8

14 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 59.879 12.097 1’52.927 311,2 1’52.716 309,5

15 6 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 1’37.121 37.242 1’50.485 321,4 1’49.722 312,1

RET 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 0 1’52.769 295,9

RET 15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 0 1’50.822 305,9

RET 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 0 1’49.779 307,7