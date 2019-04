Alvaro Bautista è il più veloce anche nelle FP2, ma Lowes e Rea riducono il gap

Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2019, migliorando di 85 millesimi lo strepitoso tempo ottenuto in mattinata e lanciando un segnale di grande forza al resto della concorrenza in vista del prosieguo del weekend. Il dominatore di questo avvio di Mondiale Superbike, vincitore delle prime sei manche di gara disputate, ha firmato un notevole 1’49″607 al terzo giro del primo run del turno per poi concentrarsi sul passo gara con gomme usate, attestandosi sull’1:50″ basso con buona costanza.

Gli inseguitori hanno migliorato parecchio rispetto alle prime libere, non riuscendo comunque a scendere sotto il mezzo secondo di ritardo dalla vetta a causa della clamorosa superiorità messa in campo dalla Ducati di Bautista nell’ultimo settore del tracciato, caratterizzato da uno dei rettilinei più lunghi dell’intero Campionato. Il britannico Alex Lowes (Yamaha) ha chiuso la sessione in seconda piazza a 0.519 dalla testa, dimostrandosi molto rapido specialmente nel time-attack a discapito di un passo gara apparentemente non esaltante. Terza posizione per il quattro volte campione del mondo della Kawasaki Jonathan Rea, il quale non ha girato molto per non correre dei rischi inutili nel momento in cui sono iniziate a cadere alcune gocce di pioggia sull’asfalto del MotorLand per poi scatenarsi nell’ultimo run di time-attack. Il fuoriclasse britannico è arrivato in un paio di occasioni alla pari con il miglior tempo di Bautista al T3, ma ha sempre pagato almeno 0″5 nel T4 terminando la giornata a 0.542 dal leader.

Buonissima prestazione da parte del britannico Tom Sykes (BMW), quarto ad un decimo esatto di ritardo dalla seconda piazza di Lowes dopo aver migliorato di quasi 1″ il tempo fatto segnare in mattinata. L’ex compagno di squadra di Rea in Kawasaki ha fatto addirittura meglio di Bautista nei primi tre settori della pista, per poi perdere addirittura 0″7 nell’ultimo segmento del MotorLand a causa del deficit di potenza del motore BMW nei confronti del Desmosedici. La seconda Ducati in classifica è quella del nordirlandese Eugene Laverty, 5° a 0.749 dal miglior tempo con un team indipendente. Seguono il tedesco Sandro Cortese (Yamaha indipendente), 6° a 1.029″, il britannico Leon Haslam (Kawasaki), 7° a 1.147″, il tedesco Markus Reiterberger (BMW), 8° a 1.192″, l’italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati indipendente), 9° a 1.378″, ed il gallese Chaz Davies, il quale non si è migliorato rispetto alla prima sessione pagando ben 1″415 dal compagno di squadra su una pista storicamente favorevole.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP ARAGON SBK 2019

1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’49.607 19 166,752 314,0

2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’50.126 0.519 0.519 15 165,966 308,6

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.149 0.542 0.023 16 165,932 303,4

4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’50.226 0.619 0.077 11 165,816 300,0

5 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.356 0.749 0.130 17 165,620 305,1

6 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’50.636 1.029 0.280 15 165,201 302,5

7 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.754 1.147 0.118 16 165,025 305,1

8 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’50.799 1.192 0.045 15 164,958 301,7

9 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’50.985 1.378 0.186 15 164,682 305,9

10 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.022 1.415 0.037 17 164,627 306,8