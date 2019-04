Alvaro Bautista prosegue nel suo percorso netto: superpole e 8 su 8

E siamo a otto su otto per Alvaro Bautista. Il portacolori della Ducati, infatti, dopo aver fatto percorso netto sia in Australia che in Thailandia, prosegue con questo trend anche nel Gran Premio di Aragon 2019 di Superbike, facendo sua anche la superpole race, dopo gara-1 di ieri. Il padrone di casa, infatti, ha dominato i 10 giri della gara sprint del Motorland, non lasciando la minima speranza agli avversari. Grazie ad una Panigale V4 stellare, lo spagnolo è scattato in maniera impeccabile al via, ha preso il comando e ha salutato tutti i rivali, sparendo all’orizzonte come suo solito.

Alle sue spalle grande battaglia per la piazza d’onore con il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) che l’ha spuntata nei confronti del britannico Alex Lowes (Yamaha) dopo un duello curva dopo curva senza esclusione di colpi. Per il nord-irlandese distacco di 5.7 secondi (in appena 10 tornate) mentre il suo rivale ha chiuso a due decimi dalla sua moto.

Video - Bautista si prende anche la Superpole Race di Aragon: ottava vittoria di fila 01:58

Quarta posizione per un coriaceo Chaz Davies (Ducati) a 6.0 dopo una bella rimonta nelle prima fasi di gara, quinta per l’ennesimo britannico, Tom Sykes (BMW) a 9.2, quindi sesta per l’irlandese Eugene Laverty (Ducati) a 9.9. Chiudono la top ten un altro britannico, Leon Haslam (Kawasaki) settimo a 10.2, quindi ottavo lo spagnolo Jordi Torres (Kawsaki) a 11.9, nono il tedesco Sandro Cortese (Yamaha) a 13.7, decimo il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) a 14.2, mentre è 11esimo un deluso Marco Melandri (Yamaha) a 19.4, con una moto che su questa pista sta facendo enorme fatica.

Chiude in 14esima posizione Alessandro Delbianco (Honda) a 43.3, mentre si conclude già dopo la prima curva la gara di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) dopo un contatto con l’olandese Michael van der Mark (Yamaha). Alle ore 14.00 andrà in scena gara-2, con Alvaro Bautista pronto a fare un sol boccone, nuovamente, di tutti i rivali. Per lo spagnolo, a questo punto, il margine su Jonathan Rea è già di 34 punti.

Ordine di arrivo Superpole race GP Aragon 2019

1 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 1’49.885 322,4 1’49.049 319,5

2 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.791 5.791 1’50.132 319,5 1’50.013 310,3

3 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.906 0.115 1’50.445 318,6 1’49.563 314,0

4 8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.052 0.146 1’50.430 324,3 1’49.970 318,6

5 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 9.217 3.165 1’50.754 314,9 1’49.557 305,9

6 6 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 9.921 0.704 1’50.660 323,4 1’49.722 312,1

7 12 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 10.221 0.300 1’50.798 322,4 1’50.383 314,9

8 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 11.961 1.740 1’51.136 314,0 1’49.984 307,7

9 2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 13.712 1.751 1’50.878 315,8 1’49.414 308,6

10 16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 14.218 0.506 1’50.900 314,9 1’50.985 312,1

11 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 19.481 5.263 1’51.249 313,0 1’50.560 309,5

12 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 21.149 1.668 1’51.714 314,9 1’50.812 307,7

13 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 27.041 5.892 1’52.388 318,6 1’52.716 309,5

14 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 10 43.317 16.276 1’53.127 303,4 1’52.769 295,9

15 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 1’20.614 37.297 1’52.159 309,5 1’50.264 314

Classifica generale Mondiale superbike 2019

ALVARO BAUTISTA 161 DUCATI

JONATHAN REA 127 KAWASAKI

ALEX LOWES 89 YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK 71 YAMAHA

LEON HASLAM 61 KAWASAKI

MARCO MELANDRI 58 YAMAHA

SANDRO CORTESE 50 YAMAHA

CHAZ DAVIES 40 DUCATI

TOM SYKES 35 BMW

TOPRAK RAZGATLIOGLU 32 KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI 28 DUCATI

alessandro.passanti@oasport.it