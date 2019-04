La legge di Alvaro Bautista: nona vittoria di fila e +39 su Rea nel Mondiale

Non ce n’è per nessuno in questo primo spezzone del Mondiale Superbike, con un Alvaro Bautista semplicemente incontenibile capace di collezionare la nona vittoria consecutiva stagionale in sella alla Panigale V4, che rappresenta anche la 350^ vittoria della Ducati nella categoria riservata alle moto derivate di serie. Il 34enne iberico ha dominato in lungo e in largo anche in gara-2 del Gran Premio di Aragon 2019, conservando la prima piazza dall’inizio alla fine ed infliggendo distacchi abissali grazie ad un passo gara migliore di 1″ al giro rispetto al gruppo degli inseguitori. La prima guida della scuderia emiliana si è dimostrata nettamente superiore al resto della concorrenza al MotorLand ed ora vanta 39 punti di vantaggio in classifica generale sul quattro volte campione del mondo Jonathan Rea.

Il fenomenale britannico della Kawasaki ha portato a casa la nona piazza d’onore consecutiva di questo avvio di Campionato, chiudendo a 6″867 dalla vetta ma riuscendo a regolare all’ultimo giro per 0.260″ il gallese Chaz Davies e per 0.714″ il compagno di squadra Leon Haslam nella lotta per il podio. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Davies (Ducati), sette volte vincitore ad Aragon, il quale ha perso la seconda posizione nei confronti di Rea a causa di un errore commesso alla staccata di curva 1 dell’ultima tornata a cui non è più riuscito a rimediare nonostante la potenza del motore Ducati nell’ultimo settore. Quarta piazza ad un soffio dalla top3 per il britannico Leon Haslam (Kawasaki), autore di una delle migliori prestazioni stagionali in una corsa in cui ha lottato a lungo anche con il “capitano” della scuderia nipponica prima di pagare dazio negli ultimi quattro giri.

Video - Bautista suona la nona: lo spagnolo fa tre su tre ad Aragon 02:17

Piccola delusione per la Yamaha del britannico Alex Lowes, grandissimo protagonista nelle prime due manche del weekend, il quale è calato alla distanza chiudendo in quinta posizione a 4″ dal gruppo in lotta per il podio nonostante una buona partenza. Sesta piazza per il nordirlandese Eugene Laverty (Ducati indipendente) a 16.797, settima per il padrone di casa spagnolo Jordi Torres (Kawasaki indipendente) a 17.825 e ottava per l’olandese Michael Van der Mark (Yamaha) a 18.788, mentre Michael Ruben Rinaldi è stato il migliore degli italiani con una buona nona posizione finale con la Ducati indipendente a 19.329 da Bautista. Pessima gara per il ravennate Marco Melandri, relegato in undicesima piazza alle spalle del compagno di squadra tedesco Sandro Cortese a più di 20″ di ritardo dalla vetta.

Risultati gara-2 GP Aragon superbike 2019

1 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1’49.958 321,4 1’49.049 319,5

2 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 6.867 6.867 1’50.624 318,6 1’50.013 310,3

3 8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 7.127 0.260 1’50.876 321,4 1’49.970 318,6

4 12 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 7.581 0.454 1’50.619 321,4 1’50.383 314,9

5 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 11.549 3.968 1’51.012 317,6 1’49.563 314,0

6 6 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 16.797 5.248 1’50.721 323,4 1’49.722 312,1

7 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 17.825 1.028 1’51.297 314,0 1’49.984 307,7

8 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 18.788 0.963 1’51.101 318,6 1’50.264 314,9

9 5 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 19.329 0.541 1’50.727 322,4 1’49.689 315,8

10 2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 20.351 1.022 1’51.196 318,6 1’49.414 308,6

11 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 23.546 3.195 1’50.992 314,0 1’50.560 309,5

12 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 23.974 0.428 1’51.212 314,9 1’49.557 305,9

13 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 35.177 11.203 1’51.795 314,0 1’50.812 307,7

14 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 1’01.477 26.300 1’52.290 314,9 1’52.716 309,5

15 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 1’39.168 37.691 1’51.393 314,0 1’49.779 307,7