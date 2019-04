Mistero Barbera: la sua moto scompare nel nulla ad Aragon

Hector Barbera non prende parte né al warm up né alla gara della SuperSport ad Aragon. Il motivo è davvero inedito perché si sono perse le tracce della sua R6. Nel paddock si è iniziato a parlare di un presunto furto: la sua Yamaha non si è vista nel box dalla mattinata.

In casa Toth le bocche sono cucite e si attende una comunicazione ufficiale. Non è, infatti, cosa banale rubare una moto dal paddock considerati controlli e telecamere. Hector Barbera ha dichiarato di non aver preso parte alla gara per "una decisione ufficiale del team". Non è un grande momento per la carriera di Hector Barbera che, lo scorso anno, è stato scaricato dal Pons in Moto2 per essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Su Instagram non ha nascosto la sua delusione:

" Per la mia sicurezza e per la sicurezza degli altri corridori oggi, non potrò iniziare a correre. Quello che è iniziato come un sogno finisce come un incubo "