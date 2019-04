Bautista dominante, la FIM corre ai ripari: tolti 250 giri alla Ducati V4 a partire da Assen

Dopo le nove vittorie consecutive di Alvaro Bautista – ottenute in sella alla Ducati Panigale V4 - nei primi tre round della Superbike, la FIM ha deciso di ridurre di 250 il numero dei giri del motore di tutte le V4 in pista, ovvero anche quelle di Chaz Davies, Michael Rinaldi e Eugene Laverty. Al netto di questa modifica, i giri ora diventano 16.100.

Aumentano invece di 500 giri, il motore della Honda, delusione di questa prima parte di stagione. Camier, Kyionari e Delbianco potranno quindi passare la propria Fireblade da 14.550 a 15.050 a partire dal round di Assen. Ecco di seguito i nuovi parametri scelti dalla FIM per Assen. Ecco nel dettaglio i nuovi limiti, in vigore dalla prossima gara, casa per casa...

Aprilia 14700 BMW 14950 BMW 2019 14900 Ducati V2 12400 Ducati V4 16100 Honda 15.050 Kawasaki 2018 14.100 Kawasaki 2019 14.600 MV Agusta 14.950 Suzuki 14.900 Yamaha 14.700