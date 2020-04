Cancellato il GP d'Italia! Rinviato il GP d'Aragon, a Misano si correrà a novembre

Il Calendario del Mondiale Superbike 2020 ha subito ulteriori modifiche a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. La prima gara in programma sarebbe dovuta essere il GP d’Aragon previsto nel weekend del 22-24 maggio ma è stato rinviato al 28-30 agosto, slitta invece di cinque mesi il GP di Misano: sul circuito intitolato a Marco Simoncelli non ci si darà battaglia dal 12 al 14 giugno ma nel fine settimana del 6-8 novembre, sarà l’ultima prova della stagione.

Arriva purtroppo una notizia molto triste ed è quella della cancellazione del GP d’Italia, purtroppo non si correrà a Imola sulla pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari. A questo punto la prima gara in calendario è il GP di Gran Bretagna (3-5 luglio a Donington) seguito dal GP di Germania (31 luglio-2 agosto a Oschersleben) e dal GP d’Olanda (21-23 agosto ad Assen) prima del già citato Round di Aragon. Naturalmente il calendario potrebbe subire ulteriori variazioni, dipenderà da come si evolverà la difficile situazione che stiamo vivendo quotidianamente.

Video - British Superbike, che paura! Effetto domino incredibile nell'incidente 01:00

Il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense ha espresso la sua tristezza per la cancellazione: “C’è profonda amarezza per questa dolorosa decisione. Lo dico non solo da Presidente dell’azienda che gestisce il circuito ma soprattutto da grande appassionato dei motori che ogni anno attende il Round di Imola con l’entusiasmo di un ragazzo. Dall’altro lato però c’è la consapevolezza di aver preso la scelta giusta per proteggere nel miglior modo possibile la salute del pubblico e di tutti coloro che sono coinvolti in questo evento, un aspetto che ha la precedenza su qualsiasi argomento economico e/o sportivo”.

“Da ottimista quale sono metto però velocemente da parte questo dispiacere per lasciare spazio invece all’idea legata al 2021 per tornare a emozionarci dopo le sofferenze di questo periodo. Insieme a Dorna inoltre stiamo già considerando la pianificazione di un Round d’Italia SBK® per il 2021 e spero anche per i tre anni successivi. L’entusiasmo e il desiderio di ricominciare non dovranno mai mancare in questi mesi che saranno decisivi per una rinascita non solo dell’Italia ma anche per tutto lo sport motoristico nel nostro Paese. Siamo pronti e molto motivati per tornare in pista con ancora maggiore forza e determinazione in modo da non disperdere un patrimonio di storia e di imprese sportive che l’Autodromo di Imola ha sempre ospitato”.

Video - Un anno fa: Reiterberger, che disastro! Incidente in partenza ad Aragon 00:37

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo delle Aree Sporting & Organization di Dorna WorldSBK afferma: “È con grande rammarico che siamo costretti ad annunciare la cancellazione del Round d’Italia a causa della situazione attuale legata alla diffusione del COVID-19. Il calendario a oggi prevede molti appuntamenti e inoltre abbiamo anche dovuto considerare le condizioni meteo che potremmo incontrare più avanti nel corso dell’anno: per queste ragioni abbiamo convenuto insieme al circuito che la decisione migliore da prendere fosse quella di cancellare il Round previsto per questo 2020. Stiamo però lavorando intensamente per pianificare un evento ancora più grande per i prossimi anni per quanto riguarda questo circuito italiano e posso già dire che non vediamo l’ora di rivedere il nostro paddock tornare su questa storica pista nel 2021”.

stefano.villa@oasport.it