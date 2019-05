Gara 2 cancellata per il maltempo, Bautista conserva 43 punti di vantaggio

Il weekend del Gran Premio d’Italia 2019, quinta tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è concluso con la cancellazione di gara-2 a causa del maltempo che ha colpito l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un vero e proprio diluvio ha allagato la pista emiliana dopo lo svolgimento della Superpole Race mattutina, provocando numerosi rinvii della partenza della gara per mancanza di sicurezza necessaria. La direzione gara, dopo un’ora di attesa, ha deciso di effettuare una procedura di allineamento in griglia di partenza per permettere ai piloti di testare le condizioni dell’asfalto in sella alle rispettive Superbike.

La pioggia è però aumentata ulteriormente di intensità ed il responso dei piloti (in particolare di un Alvaro Bautista molto scettico sulle condizioni di sicurezza della pista) è stato decisivo ai fini della cancellazione definitiva di gara-2. Lo spagnolo della Ducati conserva così 43 punti di vantaggio sul britannico Jonathan Rea (Kawasaki) e 123 su Alex Lowes (Yamaha), limitando i danni in un fine settimana molto delicato per il suo campionato.