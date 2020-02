GP Australia 2020: Toprak Razgatlioglu vince una spettacolare Gara-1, Rea subito fuori

Uno scatenato Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha vinto Gara-1 del Gran Premio di Australia, prima tappa del Mondiale 2020 della Superbike, al termine di una manche che ha regalato emozioni davvero a pioggia. Nello splendido scenario del circuito di Phillip Island, i colpi di scena non sono mancati, sin dai primi metri, con il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) che finisce nella ghiaia dopo pochi giri, quindi con una battaglia per il successo che ha regalato i primi 25 punti del campionato. Davanti a tutti, quindi, chiude il il ventitreenne turco, al terzo successo in carriera, con una manciata di millesimi (appena 7) sul britannico Alex Lowes (Yamaha) 34 sul suo connazionale Scott Redding (Ducati) e poco più di un decimo sull’olandese Michael van der Mark (Yamaha).

Quinta posizione per il britannico Leon Haslam (Honda) a 3.9 secondi, sesta per lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 4.4 dopo una bella rimonta, settima per il francese Loris Baz (Yamaha) a 4.4, ottava per il britannico Chaz Davies (Ducati) a 11.8 e mai nel vivo dell’azione, mentre completano la top ten il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 11.9 e il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) decimo a 11.9. Conclude dodicesimo Federico Caricasulo (Yamaha) a 20.7.