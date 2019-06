GP Misano: fratture al braccio e a due costole per Michael van der Mark

Non arrivano buone notizie per l’olandese della Yamaha Michael van der Mark. Il centauro oranje, impegnato nel weekend del GP di Misano (settimo round del Mondiale 2019 di Superbike), si è reso protagonista di una brutta caduta ieri nel corso delle prove libere 2 che gli ha procurato una frattura al radio del braccio destro e anche a due costole. L’alfiere della scuderia di Iwata è stato dunque ricoverato ieri presso l’ospedale di Rimini e quest’oggi sarà operato per ridurre le lesioni subite.

Per quanto concerne i tempi di recupero, solo dopo l’intervento si potrà stimare il suo rientro ma verosimilmente dovrebbe saltare i due fine settimana a Donington (Gran Bretagna) e a Laguna Seca (Stati Uniti). Un vero peccato per il pilota tulipano, in grande feeling con la sua moto, come il successo di Gara-2 a Jerez de la Frontera (Spagna) dimostra. Relativamente alla cause dell’incidente, si parla di un’anomalia elettronica sulla R1, che ha reso impossibile per il centauro poter controllare il proprio mezzo.