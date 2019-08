La Ducati riparte da Scott Redding: sarà il sostituto di Bautista nella prossima stagione

Il 2020 riporterà il britannico Scott Redding tra i grandi del Motociclismo dopo che il team Aruba di Ducati ha ufficializzato l’accordo per un suo passaggio nel Mondiale Superbike nella prossima stagione su quello scomodo sedile che lascerà vacante lo spagnolo Alvaro Bautista.

Redding milita attualmente nella British Superbike dove si sta comportando molto bene nonostante la pochissima esperienza dei tracciati sui quali si corre il campionato inglese, trovandosi secondo in classifica dopo aver perso la leadership nell’ultimo GP di Cadwell Park quando il connazionale Andrew Irwin lo ha steso mandandolo su tutte le furie.

Video - Scott Redding a muso duro contro Irwin! Scintille dopo la caduta e scontro casco contro casco 00:42

Il britannico è un 1993 coetaneo di Marc Marquez e grandissimo amico/rivale dello spagnolo nelle categorie giovanili, uno dei pochi che è stato in grado di stare davanti al futuro dominatore del Motomondiale; nel 2013 ha perso sul finale di stagione un titolo della Moto2 che pareva già vinto a favore di Pol Espargaro e dal successivo passaggio in MotoGP la sua carriera si è decisamente arenata per via di mezzi poco competitivi e della troppa incostanza del suo modo di guidare. Un pilota pazzo dentro e fuori la pista, sempre al limite nel bene e nel male che rappresenta la nuova scommessa della Ducati per il 2020 nel tentativo di fermare, assieme a Chaz Davies, il dominio di Kawasaki e Jonathan Rea che anche quest’anno sembrano ormai aver messo le mani sul Mondiale.