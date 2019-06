A quasi un mese di distanza dal piovoso weekend di Imola la Superbike è pronta a riaccendere i motori in vista dell’imminente GP di Spagna sul circuito Angel Nieto di Jerez. Alvaro Bautista arriva al settimo appuntamento del Mondiale con quarantatré punti di margine sul quattro volte campione Jonathan Rea, dopo che per la prima volta in stagione il nordirlandese ha rosicchiato sette lunghezze al rivale in occasione di gara-1 del GP d’Italia. Un vantaggio netto quello mostrato tra le tortuose curve imolesi da parte della Kawasaki di Rea, che è stato molto sfortunato nel trovare le condizioni di bagnato aggravate alla domenica pomeriggio, fattore che ha portato la direzione gara a cancellare una gara-2 avviata sulla falsa riga della precedente, con Bautista in netta difficoltà anche rispetto al compagno di team Chaz Davies.

È presto e sarebbe del tutto prematuro parlare della fine del dominio assoluto mostrato dallo spagnolo e dalla sua Ducati in questi primi appuntamenti, non va ignorato che egli non avesse mai messo piede sul tecnico circuito romagnolo e che la conformazione del tracciato non abbia permesso alla Ducati di esprimere tutta la propria potenza di motore, dati che portano a pensare che i risultati del sesto round stagionale siano stati più un’eccezione che un vero cambio di rotta. Jerez non è una pista molto diversa da Imola nella sua conformazione generale, pochi rettilinei, tanti cambi di pendenza e necessità estrema di trovare traiettorie precise e pulite se si vuole spingere davvero forte; la situazione potrebbe essere buona per Kawasaki ma, certamente, il circuito spagnolo è molto più conosciuto da Bautista che non avrà bisogno quindi di dover imparare le linee perfette come accaduto in Italia.

Video - Sorpassa al primo giro e non ha rivali: Rea vince la sua prima gara stagionale 01:27

Davies cercherà di confermarsi veloce, dopo lo sfortunatissimo problema ciclistico che lo ha costretto al ritiro in gara-1 a Imola e a rinunciare ai sogni di vittoria, possibili visto il passo mostrato nelle prove libere in cui era stato l’unico davvero vicino a Rea (tanto da conquistare lui stesso, alla fine, la pole). Continuano a stupire in positivo le due Yamaha R1 di Alex Lowes e Michael Van der Mark, che proveranno a inserirsi nella lotta per il podio anche nel weekend spagnolo, mentre chi deve ritrovare calma e lucidità ed è pronto a tornare al vertice dopo il periodo d’appannamento seguito al clamoroso terzo posto di Phillip Island è Marco Melandri: il pilota ravennese ha chiesto e ottenuto modifiche sulla sua Yamaha al fine di migliorare il feeling nella fase di frenata e inserimento curva, con l’inserimento di un nuovo serbatoio che gli permetterà una posizione più agevole in sella alla sua moto. Il weekend del GP di Spagna entrerà nel vivo con la Superpole di sabato 8 giugno alle 11:00, mentre le due manche di gara si correranno alle ore 14:00 di sabato e della domenica successiva.

Video - Alvaro Bautista inarrestabile! Gli highlights dell'undicesimo successo stagionale 01:41

Il GP di Jerez su Eurosport ed Eurosport Player: gli orari in tv

Sabato 8 giugno ore 11.00 Superpole SBK (Eurosport 2 - canale 211 di Sky - ed Eurosport Player)

Sabato 8 giugno ore 14.00 Gara-1 SBK (Eurosport Player)

Domenica 9 giugno ore 11.00 Superpole Race (Eurosport 2 - canale 211 di Sky - ed Eurosport Player)

Domenica 9 giugno ore 14.00 Gara-2 SBK (Eurosport Player)